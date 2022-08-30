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Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 кві, 2024 10:26
Вітаю. Щось гілка занепала... Але можливо спеціалісти є? Може хто знає або стикався з такими моментами. Є земля при дорозі, десь 3-5 сотин, на якій стоїть велика радянська будова-знак межі району, кадастрового номеру нема. Кругом цього клаптику землі - моя земля. А того району, що показує знак, вже немає після нового поділу, тож той знак вже взагалі не потрібен. То до кого звертатися, щоб викупити/орендувати дану землю? Бо є плани на будівництво комерції
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Додано: Сер 12 лют, 2025 19:28
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇Українці у 1,5 рази частіше купують землю, аніж житло
На вашу думку, чому зросла купівля-продаж земельних ділянок і чому українці не поспішають купувати нерухомість?
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