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Скандал: "дочка" американського
агрогіганта зізналася в підк

Скандал: "дочка" американського агрогіганта зізналася в підк
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  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2013 17:15

  Alex Gorsh написав:
  yarg написав:да. проклятые европейцы работая у нас тоже дают взятки. Как и мы. Козлы, да ? А делают вид что честные... а сами..... какашки....


А Америка уже в европейское сообщество входит?


А какая разница? Наверняка тоже буржуи и лицемеры. Тоже наверное взятки нашим дают....
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2013 17:22

  yarg написав:
  Alex Gorsh написав:А Америка уже в европейское сообщество входит?


А какая разница? Наверняка тоже буржуи и лицемеры. Тоже наверное взятки нашим дают....


Ну, правильно, скажу, что у него дочь проститутка, а он пусть потом оправдывается, что у него не дочь, а сын.

И ничего, что взятки давали вполне отечественные топ-менеджеры этой конторы?
Alex Gorsh
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2013 17:30

  Alex Gorsh написав:
  yarg написав:
  Alex Gorsh написав:А Америка уже в европейское сообщество входит?


А какая разница? Наверняка тоже буржуи и лицемеры. Тоже наверное взятки нашим дают....


Ну, правильно, скажу, что у него дочь проститутка, а он пусть потом оправдывается, что у него не дочь, а сын.

И ничего, что взятки давали вполне отечественные топ-менеджеры этой конторы?


Меня в этом интересует другое - всплыли ли в ходе американского суда имена получателей взяток. Как-никак 20 миллионов долларов. Интересно же....
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2013 17:47

  yarg написав:Меня в этом интересует другое - всплыли ли в ходе американского суда имена получателей взяток. Как-никак 20 миллионов долларов. Интересно же....

Дык, это и у нас узнать не проблема. Достаточно посмотреть подписи под бумагами о возвращении ПДВ.
Alex Gorsh
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2013 17:48

  Alex Gorsh написав:
  yarg написав:Меня в этом интересует другое - всплыли ли в ходе американского суда имена получателей взяток. Как-никак 20 миллионов долларов. Интересно же....

Дык, это и у нас узнать не проблема. Достаточно посмотреть подписи под бумагами о возвращении ПДВ.


Бумаги - фигня. А вот решение суда, с суммами, датами, названиями оффшоров -это сила
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2013 17:51

  yarg написав:Бумаги - фигня. А вот решение суда, с суммами, датами, названиями оффшоров -это сила

А чем это поможет? Ну, перевели они 21-го какого то 20 лимонов компании "Кипрский землепашец" у которого директор местный инструктор по фитнесу. Что дальше?
Alex Gorsh
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2013 18:15

  Alex Gorsh написав:
  yarg написав:Бумаги - фигня. А вот решение суда, с суммами, датами, названиями оффшоров -это сила

А чем это поможет? Ну, перевели они 21-го какого то 20 лимонов компании "Кипрский землепашец" у которого директор местный инструктор по фитнесу. Что дальше?


Ну, суд же решил что этот перевод является взяткой за возмещение НДС. Значит В решении суда есть доказательства того, что "Кипрский землепашец" (или кто-там) принадлежит Азарову (или Тимошенко) и перевод этот является именно взяткой.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:41

Re: Скандал: "дочка" американського агрогіганта зізналася в

  Alex Gorsh написав:Присяжнюк Ирина Алексеевна


Що це за одна?
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:48

  Investor_K написав:
  Alex Gorsh написав:Присяжнюк Ирина Алексеевна


Що це за одна?

Пан знатный некрофил, аднака :shock:
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