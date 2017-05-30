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Обговорення статей

Обговорення статей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Відповіді Перегляди Останнє
Борьба с мошенничеством: горячая линия
1, 2
Редактор форума » Сер 22 лис, 2017 21:52
 14 15612
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2017 14:00
kred_vredit
Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
1 ... 31, 32, 33
Модератор » Вів 30 тра, 2017 16:30
 325 217943
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2017 15:17
Редактор форума
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Відповіді Перегляди Останнє
У 2018 році очікується подорожчання кави
p_a_l » Пон 25 гру, 2017 08:12
 1 4
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Пон 25 гру, 2017 08:12
p_a_l
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
1 ... 181, 182, 183
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
 1826 78576
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Пон 25 гру, 2017 00:57
detroytred
Депутати посилили покарання за неправильне паркування
1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 21 гру, 2017 21:30
 43 2172
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Нед 24 гру, 2017 23:42
Iskander
Ілон Маск показав найпотужнішу ракету Falcon Heavy
дынин » Нед 24 гру, 2017 22:13
 3 110
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Нед 24 гру, 2017 23:30
BIGor
Рівно два шари графену зможуть зупинити кулю
freeze » Нед 24 гру, 2017 10:14
 5 260
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Нед 24 гру, 2017 23:17
EKO
Українці почали отримувати вдвічі менше субсидій на...
1, 2, 3
nik1 » Нед 24 гру, 2017 09:55
 24 1557
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Нед 24 гру, 2017 22:42
freeze
Кожен українець заплатив 3 тисячі гривень за порятунок...
1, 2
R2 » Нед 24 гру, 2017 11:35
 16 1029
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Нед 24 гру, 2017 22:41
Xirss
Перевірено на собі: 10 тисяч компенсації за затримку літака
maclaren » П'ят 22 гру, 2017 09:45
 4 155
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Нед 24 гру, 2017 22:39
hodkonem36
По три в одні руки. Чому парламент ввів ліміт на посилки...
1, 2, 3, 4
R2 » Вів 12 гру, 2017 12:28
 37 3664
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Нед 24 гру, 2017 22:20
Tip Top
Порошенко вже рік думає над гарантіями ПриватБанку
Igorten » П'ят 22 гру, 2017 21:08
 5 557
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Нед 24 гру, 2017 22:19
hodkonem36
Goldman запускає майданчик для торгівлі біткойном
Ferox » П'ят 22 гру, 2017 19:39
 4 211
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Нед 24 гру, 2017 21:15
hodkonem36
10 найуспішніших бізнесменів 2017 року
d_12 » Нед 24 гру, 2017 20:57
 1 50
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Нед 24 гру, 2017 20:57
d_12
МВФ наполягає на коригуванні цін на газ в Україні
1 ... 4, 5, 6
Sunny256 » Пон 18 гру, 2017 13:12
 58 4353
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Нед 24 гру, 2017 20:47
otg
З початку 2018 року портові тарифи зменшаться на 20%
max_us_ua » Нед 24 гру, 2017 17:23
 4 141
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Нед 24 гру, 2017 20:23
Вкладчик1234
Bosch інвестує 20 млрд євро у виробництво акумуляторів
1, 2
R2 » Суб 23 гру, 2017 18:18
 13 589
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Нед 24 гру, 2017 19:28
antonivs3
За які порушення передбачена евакуація авто в Україні
R2 » Суб 23 гру, 2017 21:01
 2 87
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Нед 24 гру, 2017 18:32
Rainbow
Нафтогаз заявляє про перемогу над Газпромом у справі...
1, 2, 3
vitali_kalinin » П'ят 22 гру, 2017 15:21
 26 1662
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Нед 24 гру, 2017 17:25
lapay
Названо середній розмір пенсії в Україні
1 ... 11, 12, 13
R2 » Сер 06 гру, 2017 10:58
 128 5645
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Нед 24 гру, 2017 17:00
ceba
Бізнес погіршив оцінку інвестпривабливості України -...
Cryptos » Нед 24 гру, 2017 15:41
 1 44
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Нед 24 гру, 2017 15:41
Cryptos
71% європейців не хочуть безпілотних автомобілів
hodkonem36 » Нед 24 гру, 2017 15:26
 1 55
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Нед 24 гру, 2017 15:26
hodkonem36
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