Додано: Суб 06 бер, 2021 19:44

Квесторе_поверніться написав: А шо в тарифах? А шо в тарифах?

Полчаса пытался разобраться, но там черт ногу сломит. У меня карта к депозиту древняя, с 2019 года, какой это теперь тариф, так и не понял точно. Раньше давали 5 бесплатных снятий в любом украинском банкомате и это все время работало и более-менее устраивало. Походу или с февраля что-то поменялось, или глюк системы.upd:Звонок на горячку прояснил ситуацию:Тарифный план этой карты перевели в "Стартовый", а тип карты стал "Для отримання доходів"-"Картка для виплат"Соответственно, по новым тарифам снятие в украинских банкоматах теперь наказывается 5 гривнями.Оце покращили, так покращили! (с)По окончанию срока депозита - однозначно на выход: в банке и так плюшек не было, а теперь еще и должен остаешься.