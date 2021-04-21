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Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 лют, 2021 07:46
Был вчера в банке(закончился депозит валютный, забрал часть налом, часть переложил). Заодно спросил про эти "25 грн комиссии".
Ответ: к картам под депозит это отношения не имеет. Это для зарплатных (дальше не слушал).
Прикольненько банк к себе на зарплатный проект заманивает
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Искатель
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Додано: Вів 23 лют, 2021 07:50
Искатель написав:
Был вчера в банке(закончился депозит валютный, забрал часть налом, часть переложил). Заодно спросил про эти "25 грн комиссии".
Ответ: к картам под депозит это отношения не имеет. Это для зарплатных (дальше не слушал).
Прикольненько банк к себе на зарплатный проект заманивает
Еще и в минус карты загоняет
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VetalUA
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Додано: Суб 06 бер, 2021 18:14
От скуки заглянул в web-банкинг и внезапно для себя увидел в выписке за февраль овердрафт -20 грн по дебетке к депозиту за четыре снятия налички в банкомате, других расходных операций в феврале не было
Комісія за зняття готівки в АТМ -5,00 UAH
Был уверен, что комиссия на снятие наличных для карт, выпущенных к депозиту, не должна применяться. Это же днище полное, а не банк.
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Intento
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Додано: Суб 06 бер, 2021 18:20
Intento написав:
От скуки заглянул в web-банкинг и внезапно для себя увидел в выписке за февраль овердрафт -20 грн по дебетке к депозиту за четыре снятия налички в банкомате, других расходных операций в феврале не было
Комісія за зняття готівки в АТМ -5,00 UAH
Был уверен, что комиссия на снятие наличных для карт, выпущенных к депозиту, не должна применяться. Это же днище полное, а не банк.
Пишите жалобу в НБУ онлайн. Найдёте у них на сайте. Это работает, ждать не долго.
Платить им точно не надо.
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Додано: Суб 06 бер, 2021 18:34
Intento написав:
От скуки заглянул в web-банкинг и внезапно для себя увидел в выписке за февраль овердрафт -20 грн по дебетке к депозиту за четыре снятия налички в банкомате, других расходных операций в феврале не было
Комісія за зняття готівки в АТМ -5,00 UAH
Был уверен, что комиссия на снятие наличных для карт, выпущенных к депозиту, не должна применяться. Это же днище полное, а не банк.
А шо в тарифах?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 06 бер, 2021 19:44
Квесторе_поверніться написав:
А шо в тарифах?
Полчаса пытался разобраться, но там черт ногу сломит. У меня карта к депозиту древняя, с 2019 года, какой это теперь тариф, так и не понял точно. Раньше давали 5 бесплатных снятий в любом украинском банкомате и это все время работало и более-менее устраивало. Походу или с февраля что-то поменялось, или глюк системы.
upd:
Звонок на горячку прояснил ситуацию:
Тарифный план этой карты перевели в "Стартовый", а тип карты стал "Для отримання доходів"-"Картка для виплат"
Соответственно, по новым тарифам снятие в украинских банкоматах теперь наказывается 5 гривнями.
Оце покращили, так покращили! (с)
По окончанию срока депозита - однозначно на выход: в банке и так плюшек не было, а теперь еще и должен остаешься.
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Intento
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Додано: Суб 06 бер, 2021 22:04
Intento написав: Квесторе_поверніться написав:
А шо в тарифах?
Полчаса пытался разобраться, но там черт ногу сломит. У меня карта к депозиту древняя, с 2019 года, какой это теперь тариф, так и не понял точно. Раньше давали 5 бесплатных снятий в любом украинском банкомате и это все время работало и более-менее устраивало. Походу или с февраля что-то поменялось, или глюк системы.
upd:
Звонок на горячку прояснил ситуацию:
Тарифный план этой карты перевели в "Стартовый", а тип карты стал "Для отримання доходів"-"Картка для виплат"
Соответственно, по новым тарифам снятие в украинских банкоматах теперь наказывается 5 гривнями.
Оце покращили, так покращили! (с)
По окончанию срока депозита - однозначно на выход: в банке и так плюшек не было, а теперь еще и должен остаешься.
А ше 10 грн деруть за запит залишку по карті на теплій лінії.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 22 кві, 2021 12:08
Переводил со своей зарплатной карты на зарплатную другого сотрудника (100грн). С меня сняло 2 грн, с приемника 0.5%. Не годный вариант. Как без комиса перевести деньги с зарплатки на другой банк? Тянуть Приватом, тянуть моней,другие варианты? Я так понимаю,если толкать пивденным--будет комис?
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Golf_streem
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Додано: Чет 22 кві, 2021 13:33
Повідомляємо про зміни з 05.05.2021 тарифів на депозитарні послуги Акціонерний банк "Південний"
кто в курсе что поменялось?
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zoawlhxc
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Додано: Чет 22 кві, 2021 19:20
Golf_streem написав:
Как без комиса перевести деньги с зарплатки на другой банк? Тянуть Приватом, тянуть моней,другие варианты?
Тянул с него пумбом и моней - комиса не было.
Другие варианты - ножками до банкомата пивня, если рядом, а затем скормить бумагу в тумбу на нужный банк/сервис.
Пивень скурвился сильно, за каждый чих мзду требует теперь.
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Intento
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