RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Південний

Південний
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 100101102103

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 2.9 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
41
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
26
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 22:18

Re: Південний

  bostik777 написав:до сих пор не возникало никаких серьезных проблем.......
проблемы не игнорируются

все понятно :)
и работники очень вежливые.

спасибо за ценную инфу!
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 254
З нами з: 03.02.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:46

  bostik777 написав:Сотрудничаю с Пивденным уже 4 месяц и до сих пор не возникало никаких серьезных проблем. Я обратился в банк за кредитом на год, выплачиваю нужную сумму в сроки. Сотрудники банка всегда готовы помочь с любыми вопросам, проблемы не игнорируются и работники очень вежливые. Думаю, Пивденный - это про взаимное сотрудничество. Приятно обращаться к профессионалам, которые качественно выполняют свою работу. :wink: :wink: :wink:


Так благодарны, что аж зарегистрировались? :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7795
З нами з: 30.11.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 100101102103
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, ramaz, Valeriy237 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2272)
29.09.2021 21:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.