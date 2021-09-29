все понятно
и работники очень вежливые.
спасибо за ценную инфу!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 вер, 2021 22:18
Re: Південний
Додано: Сер 29 вер, 2021 19:46
Так благодарны, что аж зарегистрировались?
Додано: Сер 29 вер, 2021 22:32
Re: Південний
Гадаю про премію можна забути, пост дуже паливний і проплачений. Ще вчитися і вчитися.
А взагалі керівництво банку це випадкові люди, які зовсім не розуміють що треба, аби заманити людей. Ну геть нічого цікавого, ну зовсім, все звичайне як було 15 років тому у всіх. Треба йти в ногу з часом.
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