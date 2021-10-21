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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:33
Добрый день.У вас есть премиальная карточка со льготным периодом под 0,01%, предлагается кредит на покупку автомобиля в размере 80% стоимости транспортного средства, который выплачивается течение 7 лет. Подскажите возможно ли будет погашение досрочное,например за 2-3 года?Как тогда по процентам?
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9IvanIvanich9
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:34
zoawlhxc написав:
поддержка 0800 работает только в рабочее время? звоню а оператора не предлагают
в жемчужине у моря ночная сиеста
а вообще да - для крутьков с премиум картами есть консьерж в том числе по этим вопросам, а пролы потерпят...
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cohan
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:35
9IvanIvanich9 написав:
Добрый день.У вас есть премиальная карточка со льготным периодом под 0,01%, предлагается кредит на покупку автомобиля в размере 80% стоимости транспортного средства, который выплачивается течение 7 лет. Подскажите возможно ли будет погашение досрочное,например за 2-3 года?Как тогда по процентам?
если хотите чтобы вас не взули - нужно закончить начальный курс школьной алгебры и вооружиться листиком, экселькой и здравым смыслом
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cohan
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