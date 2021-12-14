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Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 2.9 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
41
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
26
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 13:29

  viorabdylam111 написав:Добрий день. Забув картку у банкоматі. Вже позвонив на гарячу лінію і заблокував її. А скільки тепер буде стоять отримать нову картку Мастеркард Платінум.?


ну, братан, ты попал (с)

вообще по картам интереная политика: одни взувают при потере обычной, но не взувают за крдитную, другие - наоборот, есть конечно исключения в обе стороны - взувают / не взувают в любом варианте

P.s. у Пивня платинум гривен 300 будет переоформить
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 18:18

Снимает деньги

Здраствуйте. Позвонил на бесплатную гарячую линиу узнать остаток по карте. И у меня сняли со счета 2 грн. Это что комисия тепер есть за проверку счета?
ivanNaVi1
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 08:32

  ivanNaVi1 написав:Здраствуйте. Позвонил на бесплатную гарячую линиу узнать остаток по карте. И у меня сняли со счета 2 грн. Это что комисия тепер есть за проверку счета?

Є в тарифах таке бізобразіє. :(
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 09:02

Re: Південний

  ivanNaVi1 написав:Позвонил на бесплатную гарячую линиу узнать остаток по карте. И у меня сняли со счета 2 грн
Плата за нежелание пользоваться интернет-банкингом / приложением.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 15:40

  Квесторе_поверніться написав:
  ivanNaVi1 написав:Здраствуйте. Позвонил на бесплатную гарячую линиу узнать остаток по карте. И у меня сняли со счета 2 грн. Это что комисия тепер есть за проверку счета?

Є в тарифах таке бізобразіє. :(


так на югах все платное
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 17:41

З 1 листопада 2021 року в Акціонерному банку "Південний" набирають чинності оновлені тарифи на обслуговування поточних рахунків із використанням платіжних карток для клієнтів - фізичних осіб. Основні зміни в тарифах, що діятимуть з 1 листопада 2021 року: З 1 листопада до 31 грудня 2021 року не буде тарифікуватися оформлення, подовження, переоформлення платіжних карток класу Mastercard Platinum, Mastercard World Elite. Випуск бліц-картки до рахунку для власника рахунку або додаткового держателя платіжної картки (не іменної) тарифікується аналогічно з оформленням основної ПК. При цьому прив'язка бліц-картки доступна в будь-який момент (при оформленні, подовженні, переоформленні), якщо клієнт не може чекати на іменну картку до тарифних планів "Базовий", "Стартовий". Введено плату у розмірі 2 грн за кожен запит інформації про залишок коштів на рахунку за допомогою дзвінка у голосовому меню (IVR) до Центру клієнтської підтримки. Змінено умови платіжної системи Visa щодо додаткової перевірки трансакційної активності для карток Visa Platinum і Visa Signature. Щоб мати можливість користуватись удосконаленими сервісами, потрібно мати активну картку і протягом місяця, за останні 30+5 днів, розраховуватись картками Visa Platinum на cуму від 5 000 грн, Visa Signature - на суму від 10 000 грн. Змінено умови платіжної системи Mastercard щодо додаткової перевірки трансакційної активності для карток Mastercard Platinum і Mastercard World Elite. Щоб мати можливість користуватись удосконаленими сервісами, необхідно здійснювати розрахунки на загальну суму не менш ніж 6 000 грн, а з 1 грудня 2021 року - не менш ніж 10 000 грн за останні 30+5 днів. З оновленими тарифами ви можете ознайомитись у розділі тарифів на сайті банку.
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:43

Накануне нового года нормальные банки предлагают разные акции. Смотрю здесь совсем глухо, вот жлобы
Саня_
 
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