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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2047204820492050

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 17:59

  Фантом написав:
  югин написав:
  Faceless написав:1 ноября написал заявление на закрытие карты викенд, сегодня открыл новую, налили 1500

Есть один нюанс, даже два. Открыть можно только мгновенку, именные на последнем этапе заворачивают.
А у нас в отделении как на зло, нет пластика. :evil:
Второй, это адекватный менеджер, потому что правильно закрыть Викенд это целая история, там штук десять субсчетов, которые нужно закрыть что требует от манагера усидчивости и терпения.

То-есть тому, что говорит оператор верить не стоит? Я тут решил к имеющейся Б5 заказать еще и Вику. На сайте указал кредлимит в 10к. Перезвонил оператор и сказал, что кредлимит утвердили, какой просил. Ещё и уговорил меня не брать мгновенку, а подождать звонка, пока придет именная.
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gun
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 18:34

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Товарищи комсомольцы, собираюсь в банк за бесплатной Викой. Как лучше это сделать, через заявку на сайте или зайти с улицы в отделение?
Какой лучше лимит попросить, чтобы получить побольше?
Просят ли телефоны коллег/сватов/друзей/родственников и т.п. и насколько влияет на решение отказ их предоставлять?
Через какое время после подачи заявки можно будет реально пользоваться картой?

Ранее уже ходил за Б5 сразу после ее появления на рынке - получил отлуп. Кредитная нагрузка с тех пор существенно возросла за счет менее параноидальных банок. Поэтому морально готов использовать Вику как дебетку, но все же хотелось бы как-то максимизировать вероятность получения хотя бы небольшого лимита.
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 18:58

  Surz написав:
  Ethereum написав:Які картки кредитні видають безплатно? Weekend? Щось рекомендуєте спробувати,що вигідно в порівнянні з монобанком?

Б5 бесплатно вообще, Weekend бесплатно сейчас на год по акции до 23.11, а так 365грн\год.

Б5 кишмиш ток за кредитные, чистыми: 2% в торгово сервисной сети и АЗС и 1% все остальное + акция 5% за коммуналку до конца года.
Лимит кишмиша чистыми в месяц 1046,5 грн

Weekend, чистым: 3% за кредитные и 1% за свои в сб и вс на все в оффлайне, 2% в инэте в любой день за свои и кредитные + мультивалютный счет.
Лимит кишмиша чистыми в месяц 500 грн

Все кишмиши только до конца 2018 года.
Ferlakur
 
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  #<1 ... 2047204820492050
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