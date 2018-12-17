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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:50

  Вкладчик1234 написав:Розетка сейчас не проводит покупку сразу, а ставит деньги на карте в "холд" (на случай, если клиент откажется, или на случай возврата).
Если всё ок - холд превращается в покупку.
Если отказ или возврат - холд просто снимается.

Таким образом, возвраты они фактически не делают, потому что изначально деньги сразу не списывают.
(Возврат делают например в случае неремонтопригодности, и т.п. заключениях СЦ, и по истечению более чем 14 дней)


Механизм понятен, а вот то что кешбек в смс не проскакивает - настораживает
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:04

  movnyk написав:Шановні форумчани, підкажіть, будь ласка, чи беруть участь у комунальній акції за кредиткою В5 МСС 4814, 4816? На сайті десь можна почитати умови цієї акції? Бо обидва сайти – і новий, і старий – обшукала, не знайшла. Заздалегідь дякую!

Так.
https://tascombank.ua/content/view/1539 ... ukrainian/
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:17

Ivanhoe
при покупці місяць тому на розетці і оплаті онлайн вікендом, кишмишу так і не дочекався.
vagrant_84
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:38

  vagrant_84 написав:Ivanhoe
при покупці місяць тому на розетці і оплаті онлайн вікендом, кишмишу так і не дочекався.


Какой mcc у данного магазина?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:48

  vagrant_84 написав:Ivanhoe
при покупці місяць тому на розетці і оплаті онлайн вікендом, кишмишу так і не дочекався.

Впевнені, що фактичне списання також було у минулому місяці? Яка позиція гарячої лінії?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:51

  TASCOMBANK написав:
  novichok написав:Представитель, TASCOMBANK!
В наших с Вами силах покращить работу этого отделения?
Для этого куда, кому и чего надо написать?



Добрый день, уважаемые форумчане.
Спасибо всем за информацию.
Направили запрос на ответственное подразделение, для проведения работы с отделением.
Если Вы желаете оставить отзыв о конкретной ситуации, просьба написать в личных сообщениях описание проблемы и также свои данные.
Будем очень признательны.

О! Спасибо за быструю реакцию.
Скажите, а когда я смогу подойти в ЭТО отделение и оформить Пакет услуг Стандартный, который сотрудники обзывают пакетом для ФОПов, хотя он предназначен для лиц физических?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:11

klug
уточнив на гарячій лінії: мсс 5045, кешбек нарахували, хоча в день проведення операції писало, що така-то сума завблокована, сума КБ у смс була відсутня і підтримка в день покупки стверджувала, що КБ не буде, бо бачить це не як покупку,а переказ коштів (щось типу того). Вибачайте, що ввів в оману, завдяки Вам, сам лише щойно пролив світло на ситуацію
vagrant_84
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:22

  vagrant_84 написав:klug
уточнив на гарячій лінії: мсс 5045, кешбек нарахували, хоча в день проведення операції писало, що така-то сума завблокована, сума КБ у смс була відсутня і підтримка в день покупки стверджувала, що КБ не буде, бо бачить це не як покупку,а переказ коштів (щось типу того). Вибачайте, що ввів в оману, завдяки Вам, сам лише щойно пролив світло на ситуацію

Платил сегодня 2 раза картой WE на сайте Розетки, первая операция через Masterpass, прошла как блокировка без указания суммы кэшбэка, 2-я обычная оплата с введением данных карты, прошла как покупка с 2% кэшбэком...
AlexSV
 
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