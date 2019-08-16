Додано: Суб 17 сер, 2019 15:35

и поооомните, шо и этот КБ24% мона вывести с бонусного(общий для Б5, Пудры и Платівки) в рамках 777грн/мес или 777 х3 в квартал, который заканчивается 30 сент[/quote]да я вообще первый раз только буду пользоваться Б5мне ж таська не дает кредитки. а тут кэшбэк вроде ж и на свои обещают?и кстати как правильно пополнять Б5 в выходные что бы рассчитаться нею? у меня дебетка. из таськиного арсенала есть и ощадники и плативка.[/quote]С ощадника и пополняйтеА точно за свои можно? В правилах-24 явно это не указано. А в Правилах КБ по Б5/Пудре явно указано, шо за кредитные повышенный %, а за свои 1%. А Тася та ещё фрукта, за ней глаз да глаз нуженЖдемс хотя бы успокаивающий комент от ОфПереда[/quote]Добрый день.Кешбек будет начислен, если оплата пройдет как за счет собственных, так и за счет кредитных средств.