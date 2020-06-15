Так, что тут обрезали (табличку сделал больше для себя, но вдруг кому пригодится): 4900/4899 - комуналка/кабельное (отстой, жадины) 4111 - пассажирские перевозки (метрополитен, если кто пользуется) 4812 - продажи телекоммуникационного оборудования (магазины мобильных телефонов/аксессуаров) 4814/4816 - продажи телекоммуникационных услуг (провайдеры, возможно, пополнение мобильных) 5511 - Легковой и грузовой транспорт – продажа, сервис, ремонт, запчасти и лизинг 5521 - Продажа легковых и грузовых автомобилей (только подержанных) 5561 - Дома-автоприцепы, жилые неразборные и грузовые прицепы (какая жалость, хотел автодом прикупить) 5571 - Продажа мотоциклов 5735 - Магазины звукозаписи 6513 - Агенты недвижимости и менеджеры - Аренда (не уверен что много кто из них принимал карты) 7311 - Рекламные услуги (визиток с кэшбеком теперь не напечатать) 7399 - Бизнес услуги – нигде более не классифицированные, издательские компании, компании по организации конференций, планировщики встреч, семинары, слесари, услуги почты и упаковки (включая продажу марок) (по моему, один из множества терминалов Каприкорна с таким МСС, но это не точно) 7523 - Паркинги и гаражи (обидно) 7994 - Галереи/учреждения видеоигр. Точки, которые используют интерактивные игры и развлекательные машины, такие как музыкальные автоматы, видеоигры, пинбольные машины, пейнтбол и игры с лазертегом, механические игры и будки мгновенной фотографии. 9211 - Судебные выплаты, включая алименты и детскую поддержку (странно, что раньше было) 9222 - Штрафы. Правительственные учреждения, которые управляют и обрабатывают местные и государственные взыскания и штрафы (Хм... Приурочили к автоматической видеофиксации?) 9223 - Платежи по залогам и облигациям (WTF?) 9311 - Налоговые платежи (знал бы раньше...) 9399 - Правительственные услуги - нигде более не классифицированные (Оформление загранпаспорта теперь без КБ) 9402 - Почтовые услуги (только правительственные) (Укрпочта - всё).
вот смысл теперь платить в вышеуказанных магазинах картой? за это же теперь нет никаких плюшек... и с плативки деньги предлагают забирать только налом... я правильно понимаю они постепенно переводят людей в нал?
uaprofi Вроде ТОДО 1% с почти всех, но я не углублялся в тарифы этой карты. И у Конкорда акция 1% по всем картам до конца лета даже по старым Инджоям, но прочитал об этом сегодня, не углублялся в тарифы
Amid написав:Вроде ТОДО 1% с почти всех, но я не углублялся в тарифы этой карты. И у Конкорда акция 1% по всем картам до конца лета даже по старым Инджоям, но прочитал об этом сегодня, не углублялся в тарифы