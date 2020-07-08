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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3466346734683469

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 16:19

  omb написав:greenozon приходишь в отделение, пишешь заявление на закрытие текущих счетов, предварительно сняв с них деньги и оформляешь новую карту с заветными 5% чистейшего онлайн кешбека

План геніальний, але не працює для ФОПів і зарплатників.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4546
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 16:35

  klug написав:
  omb написав:greenozon приходишь в отделение, пишешь заявление на закрытие текущих счетов, предварительно сняв с них деньги и оформляешь новую карту с заветными 5% чистейшего онлайн кешбека

План геніальний, але не працює для ФОПів і зарплатників.


Для ФОПов работает :D ФОПа они рассматривают как юрлицо, так что достаточно чтобы не было счетов физлица
antey718
 
Повідомлень: 503
З нами з: 03.08.13
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Подякували: 71 раз.
 
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  #<1 ... 3466346734683469
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