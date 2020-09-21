Ответил
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:19
Ответил
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:32
Re: ТАСКОМБАНК
TASCOMBANK, это правда? Через поддержку можно же подать заявку на увеличение кредитного лимита?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:36
MASolomko
Доброго дня.
Повідомляємо, що подати заявку на зміну кредитного ліміту у Вас є можливість, звернувшись до Контакт-центру Банку за телефонами: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора), якщо бажана сума до 30 000 грн.
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:47
Re: ТАСКОМБАНК
напомните пожалуйста
наложенный платеж в отделении Новой Почты
и Б5 (с кредитного лимита) как стыкуются? идут как обычная оплата или как "перевод"? и кэшбек соответственно как?
спасибо.
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:52
Alex2007
Доброго дня.
Як буде відбуватись оплата з карти залежить від налаштувань терміналу.
Зазвичай оплата здійснюється, як р2р переказ.
В такому випадку при розрахунку кредитною картою "Велика п'ятірка" за рахунок кредитних коштів буде списана комісія в розмірі 4,9%+15 грн.
Кешбек за даний вид операції не передбачений.
Додано: Вів 22 вер, 2020 15:35
Re: ТАСКОМБАНК
TASCOMBANK, и с какого числа это чудо произошло? Просто узнал информацию случайно.
При подачи заявки ответы на какие вопросы подготовить (номера друзей, родственников, работа, доход и т. п)?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 22 вер, 2020 15:38
Чи є можливість таким чином подати заявку на підвищення кредитного ліміту на WeekendCard?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 22 вер, 2020 17:56
TASCOMBANK , добрый день! Раньше, примерно раз в полгода, подливали лимит тем, кто его имел. Потом утихло. Однако надавно доналили некоторым, а про некоторых забыли.
В отделение идти, на ГЛ звонить или подождать?
Додано: Вів 22 вер, 2020 19:38
Re: ТАСКОМБАНК
Колеги, якщо вже є кешбека на 777 грн, то, наприклад, ще кешбек на суму 100 грн нарахують вже в жовтні чи він згорить, бо новий квартал буде ?
Додано: Вів 22 вер, 2020 20:26
Він у вас уже нарахований але недоступний для виведення. Вранці 1 жовтня він стане доступним для виведення, але якщо ви його не виведете до вечора - він згорить. Тому ставте собі нагадувалку на телефон та 1 жовтня вранці мерщій виводьте те що там буде. Втім майте на увазі що на суму виведеного кешбеку ліміт жовтня буде зменшений (тобто в жовтні вже 777 вивести не вдасться).
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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