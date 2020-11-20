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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 09:50

Re: ТАСКОМБАНК

  MASolomko написав:Можно только выпустить карту к счету, оформленное на женское лицо.

Я оформил в отд-и на Петлюры (Киев) Пудру-допку на имя жены к своей Б5 года 2 назад это было нашару. Щас, кажись, 200грн.
Половые признаки у меня не проверяли, а согласно пачпорту я мужеского роду :)
При получении карты в кассе пришла подтверждающая СМСка на телефон жены.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 10:02

Re: ТАСКОМБАНК

clientage, карточку же в кассе получала жена?

Т. е. я с женским лицом должен засветиться у менеджера, а дальше женское лицо само может карту в кассе получить?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 10:41

MASolomko
В кассе именные получать, а неименные экономист выдаёт сразу при оформлении. Именная в данном случае и не нужна вовсе. Раньше так было...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:03

  MASolomko написав:clientage, карточку же в кассе получала жена?

Т. е. я с женским лицом должен засветиться у менеджера, а дальше женское лицо само может карту в кассе получить?

Ну мы вдвоем пришли, но в кассу мне наглости хватило одному пойти, однако СМСка пришла жене на телефон -- попортили всю малину. Но я отыгрался, когда они выдали карту БЕЗ розовой каёбочки... пришлось сердито требовать -- мол я умру без конфети и наліпок :lol: 8)
Тож мнгновенка была
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:15

  MASolomko написав:
  TASCOMBANK написав:Оформити додаткову карту "Pudra CARD" можливо звернувшись у відділення ТАСКОМБАНКу разом з Клієнтом на ім'я якого буде оформлена додаткова карта, маючи при собі паспорт та ІПН.
TASCOMBANK, а можно как-то обучить отделение этому ремеслу?

Позвонил сегодня в отделение банка, которое расположено в г. Славянске Донецкой области, и мне начинают рассказывать, что система не позволяет выпустить эту допку на женское лицо к счёту, которое оформлено на мужское лицо. Можно только выпустить карту к счету, оформленное на женское лицо.

И мне не нравится то, что при обращении через контакт-центр нельзя зафиксировать заявку, чтобы кто-то подсказал отделению как это можно сделать. Клиента оставляют на произвол судьбы. :(
Да и кто я такой, чтобы спорить с работниками банка, которые оформляют такие продукты )))

ps Замечу, в моём городе нет отделения и мне надо посетить его в другом городе. Буду я ехать не один. Сюрпризов не хотелось бы.



Доброго дня.

Дякуємо Вам, що повідомили про ситуацію, яка виникла при Вашому дзвінку у відділення Банку.
Викладена Вами інформація передана до відповідального підрозділу Банку для аналізу ситуації, що виникла.
Коли Ваше питання буде розглянуто - Вас додатково проінформуємо.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:05

Re: ТАСКОМБАНК

А шо за нах по Платівці? Зняв кошти в банкоматі, підключилося смс-інформування? Як повернути абонку і вимкнути цю каку?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:19

  Кочевник написав:А шо за нах по Платівці? Зняв кошти в банкоматі, підключилося смс-інформування? Як повернути абонку і вимкнути цю каку?

Була інфа від інших форумчан,що інколи по платівці таке буває. Якщо є заява про відключення смс-інформування, приносите в відділення і вони відключать смс інформування та повернуть гроші.Якщо заяви у вас нема, то скоріше за все в прольоті.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 06:50

Re: ТАСКОМБАНК

Вимикання в ТАС2Ю досить, щоби наступного місяця не знімалася плата? Невідомо, коли буду у відділенні.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:52

  Кочевник написав:Вимикання в ТАС2Ю досить, щоби наступного місяця не знімалася плата? Невідомо, коли буду у відділенні.



Доброго дня!
Повідомляємо, що відключити послугу інформування у Вас є можливість, звернувшись до Контакт-центру Банку за телефонами: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора), після проходження ідентифікації.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 10:27

Re: ТАСКОМБАНК

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