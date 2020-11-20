MASolomko написав:Можно только выпустить карту к счету, оформленное на женское лицо.
Я оформил в отд-и на Петлюры (Киев) Пудру-допку на имя жены к своей Б5 года 2 назад это было нашару. Щас, кажись, 200грн. Половые признаки у меня не проверяли, а согласно пачпорту я мужеского роду При получении карты в кассе пришла подтверждающая СМСка на телефон жены.
MASolomko написав:clientage, карточку же в кассе получала жена?
Т. е. я с женским лицом должен засветиться у менеджера, а дальше женское лицо само может карту в кассе получить?
Ну мы вдвоем пришли, но в кассу мне наглости хватило одному пойти, однако СМСка пришла жене на телефон -- попортили всю малину. Но я отыгрался, когда они выдали карту БЕЗ розовой каёбочки... пришлось сердито требовать -- мол я умру без конфети и наліпок Тож мнгновенка была
TASCOMBANK написав:Оформити додаткову карту "Pudra CARD" можливо звернувшись у відділення ТАСКОМБАНКу разом з Клієнтом на ім'я якого буде оформлена додаткова карта, маючи при собі паспорт та ІПН.
TASCOMBANK, а можно как-то обучить отделение этому ремеслу?
Позвонил сегодня в отделение банка, которое расположено в г. Славянске Донецкой области, и мне начинают рассказывать, что система не позволяет выпустить эту допку на женское лицо к счёту, которое оформлено на мужское лицо. Можно только выпустить карту к счету, оформленное на женское лицо.
И мне не нравится то, что при обращении через контакт-центр нельзя зафиксировать заявку, чтобы кто-то подсказал отделению как это можно сделать. Клиента оставляют на произвол судьбы. Да и кто я такой, чтобы спорить с работниками банка, которые оформляют такие продукты )))
ps Замечу, в моём городе нет отделения и мне надо посетить его в другом городе. Буду я ехать не один. Сюрпризов не хотелось бы.
Доброго дня.
Дякуємо Вам, що повідомили про ситуацію, яка виникла при Вашому дзвінку у відділення Банку. Викладена Вами інформація передана до відповідального підрозділу Банку для аналізу ситуації, що виникла. Коли Ваше питання буде розглянуто - Вас додатково проінформуємо.
Кочевник написав:А шо за нах по Платівці? Зняв кошти в банкоматі, підключилося смс-інформування? Як повернути абонку і вимкнути цю каку?
Була інфа від інших форумчан,що інколи по платівці таке буває. Якщо є заява про відключення смс-інформування, приносите в відділення і вони відключать смс інформування та повернуть гроші.Якщо заяви у вас нема, то скоріше за все в прольоті.
Кочевник написав:Вимикання в ТАС2Ю досить, щоби наступного місяця не знімалася плата? Невідомо, коли буду у відділенні.
Доброго дня! Повідомляємо, що відключити послугу інформування у Вас є можливість, звернувшись до Контакт-центру Банку за телефонами: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора), після проходження ідентифікації.
«Просто картка» - Проста кредитка з простими умовами!! Користуйся кредитними коштами в режимі 24/7 у бідь-якій точці світу з можливістю розрахунків у торгово-сервісних підприємствах та мережі Інтернет. Відновлювальна кредитна лінія надає тобі можливість погашати та знімати кредитні кошти за власними потребами безкоштовно!