MASolomko написав: wig написав:
В tas2u пополнение с чужой привязанной карты всегда проходило день-в-день.
Это, если не заглючит сервис.
Было такое, что потянул с дебетовой Б5 на кредитную Б5, с первой средства списались, а на вторую не зашли. Пару денй искали и затем вернули на дебетовую.
Сегодня с утра все пимпой погасил. В PDF выписке ] "Списання коштів для
погашення заборгованості згідно договору № 01". В Т2Ю все задолженность исчезла. Все сегодня работает корректно. Погасил все кредитки с РД по счету 30,31,1,2,3. Уже все провелось.