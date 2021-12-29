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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3813381438153816

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 224
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:47

Re: ТАСКОМБАНК

  wig написав:В tas2u пополнение с чужой привязанной карты всегда проходило день-в-день.
Это, если не заглючит сервис.

Было такое, что потянул с дебетовой Б5 на кредитную Б5, с первой средства списались, а на вторую не зашли. Пару денй искали и затем вернули на дебетовую.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 13:04

  MASolomko написав:
  wig написав:В tas2u пополнение с чужой привязанной карты всегда проходило день-в-день.
Это, если не заглючит сервис.

Было такое, что потянул с дебетовой Б5 на кредитную Б5, с первой средства списались, а на вторую не зашли. Пару денй искали и затем вернули на дебетовую.

Сегодня с утра все пимпой погасил. В PDF выписке ] "Списання коштів для
погашення заборгованості згідно договору № 01". В Т2Ю все задолженность исчезла. Все сегодня работает корректно. Погасил все кредитки с РД по счету 30,31,1,2,3. Уже все провелось.
lel
 
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