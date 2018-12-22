Обговорення кредитів в банках України

Вітаю всіх. Розумію, що група досить довгий час не активна,але вона найбільш близька до мого питання/прохання.
Останні декілька тижнів частіше,ніж зазвичай дзвонять різні номери, і додаткові почали надходити смс,що мені погоджені заявки на різного роду кредити в мікрофінансових організаціях,які я не оформлював.
Це хтось злив мій номер, але як вони можуть робити ці заявки без моєї участі? Порадьте, що робити в такому випадку?
Перевірити свою історію в бюро кредитних історій? Та куди копати,щоб дізнатися, хто злив номер телефону?