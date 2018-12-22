|
|
|
Обговорюємо депозити в банках України
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Суб 08 лип, 2023 20:25
Кредобанк - Прибутковий 0,2% а не 0,02%
-
Arbitr
-
-
- Повідомлень: 218
- З нами з: 07.11.08
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 лип, 2023 17:05
Підкажіть панове, у якому банку наразі найвищі відсотки на грн депо без дострокового зняття, термін до року ...
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 2855
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 595 раз.
- Подякували: 477 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 лип, 2023 17:29
Vadim_ написав:
Підкажіть панове, у якому банку наразі найвищі відсотки на грн депо без дострокового зняття, термін до року ...
>>> див.тут
-
FinTech
-
-
- Повідомлень: 578
- З нами з: 01.10.22
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
14
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|