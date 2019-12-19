Обсуждаем депозиты в банках Украины

Какой банк порекомендуете для диверсификации средств в долларах?
Уже есть: -Укрсиббанк -Монобанк -ПроКредитБанк
Требования: -в идеале: депозит со свободным снятием/пополнением или краткосрочный депозит с последующим свободным снятием -минимум бюрократии и подводных камней -стабильность, насколько это возможно у нас
Что уже рассмотрел: -Приват - стремно,периодически блокируют счета -Альфа - слишком много подводных камней в тарифах,отрицательные отзывы слишком многих людей (хотя тарифы на карточные пакеты, признаюсь, привлекательные).
Я решил в копилку Аваль добавить... Депо там нет, но есть счёт для выплат, на который можно покупать валюту онлайн и хранить на нем до востребования. Весь цикл от завода до обнала вроде как бесплатный. По надежности на одном уровне с укрсибом/прокредитом. При необходимости много путешествовать (не сильно актуально в данный момент), можно оформить «интересный» премиум пакет.
inflew написав:Какой банк порекомендуете для диверсификации средств в долларах?
Уже есть: -Укрсиббанк -Монобанк -ПроКредитБанк
Требования: -в идеале: депозит со свободным снятием/пополнением или краткосрочный депозит с последующим свободным снятием -минимум бюрократии и подводных камней -стабильность, насколько это возможно у нас
Что уже рассмотрел: -Приват - стремно,периодически блокируют счета -Альфа - слишком много подводных камней в тарифах,отрицательные отзывы слишком многих людей (хотя тарифы на карточные пакеты, признаюсь, привлекательные).
УкрСиб разве не обложил комиссиями пополнение валютных счетов?
Не знаю, каких подводных камней вы боитесь в Альфе, ото только смс на пуши переключить не забыть и все.
Я ещё ТАС использую, но тут за пункт "стабильность" нельзя быть уверенным
Faceless комисс только за хранение сверх определенной сумы. именно это (ну и деверсификация само собой разумеется) и подталкивает искать дополнительные банки. вход/выход для части клиентов так и остался бесплатный.
По Альфе - там еще зрение надо хорошее иметь что бы все 100500 звездочек/сносок смочь перечитать
1$, 1 євро в місяць за обслуговування не рахуєте? і курси не найкращі
ВТБ банк - шахрай. 27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.Развалинами ВТБ удовлетворен
раніше подібна новина (ще в 2020) проскакувала для пакетних продуктів, тобто все обкладуть податями
Бачу, ситуація трохи покращилась для тарифних пакетів. Я з валютою в УкрСибі зав'язав давно, коли ще ввели комісію за будь-яке поповнення валютних рахунків на базових пакетах, а DeLuxe оплачувати щомісяця ще й при їхніх ставках було недоцільно
Faceless я до того, що Укрсиб завжди був на олімпі в сенсі він бачить ситуацію на роки вперед, це ж він задав тренд на зниження грн ставок і тд ітп от боюсь як б інші банки не перейняли таку от валютну "ініціативу"...
greenozon написав:Faceless я до того, що Укрсиб завжди був на олімпі в сенсі він бачить ситуацію на роки вперед, це ж він задав тренд на зниження грн ставок і тд ітп от боюсь як б інші банки не перейняли таку от валютну "ініціативу"...
Навряд чи УкрСиб може задавати тренд. Знижувати ставки вони почали ще 2011-2012, і з того часу тренд був один, ставки вниз, а тарифи дорожчають. Валютні ставки в 0,01% там вже не менше 5 років тримаються. Вони сильно порубали кредитування фізосіб, в основному працюють з корпоративними клієнтами, статус надійного банку з поважними акціонерами забезпечує лояльних вкладників, що тримають великі статки майже задарма, зате в безпеці. А загальне зниження ставок було невідворотнім і так.