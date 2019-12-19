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в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 79808182
Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 13:24

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  логан1919 написав:У Аллы 5,25% на 5 лет. Если не ошибаюсь

Уже пару недель как 4% у Альфы.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 13:26

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  логан1919 написав:У Аллы 5,25% на 5 лет. Если не ошибаюсь

На 5 лет 4%. Если через приложение и 3.75% в отделении. Не слушайте женщин ;)
Востаннє редагувалось Acceptus в Вів 23 бер, 2021 13:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 13:30

  Acceptus написав:
  логан1919 написав:У Аллы 5,25% на 5 лет. Если не ошибаюсь

На 5 лет 4%. Если через приложение 4,25% Не слушайте женщин ;)

Скорее даже 4% через приложение и 3,75% не через приложение.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 13:32

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  ingtrans написав:Скорее даже 4% через приложен


Верно. исправил...
Acceptus
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:50

Повышегие ставлк по гривасу когда будет?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 01:18

  Lin написав:
  Investor_K написав:По баксу 4% максимум

Какой банк даёт 4%?

CIВ
На 18 месяцев ставка 3,5% + скретч-карты +0,5% +0,75% +1,0%
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 09:12

  lubopytnaya написав:
  Lin написав:
  Investor_K написав:По баксу 4% максимум

Какой банк даёт 4%?

CIВ

Это кто?
Vadim V
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  Vadim V написав:
  lubopytnaya написав:
  Lin написав:Какой банк даёт 4%?

CIВ

Это кто?

https://cib.com.ua/ru/
Акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк»
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 20:21

А где Форвард?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 08:54

Подскажите, у Сичи тоже можно как-то онлайн оформить валютный депозит? Или только ножками?
vasilkaol
 
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