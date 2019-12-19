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Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Вів 23 бер, 2021 13:24
логан1919 написав:
У Аллы 5,25% на 5 лет. Если не ошибаюсь
Уже пару недель как 4% у Альфы.
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ingtrans
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Додано: Вів 23 бер, 2021 13:26
логан1919 написав:
У Аллы 5,25% на 5 лет. Если не ошибаюсь
На 5 лет 4%. Если через приложение и 3.75% в отделении. Не слушайте женщин
Востаннє редагувалось Acceptus
в Вів 23 бер, 2021 13:31, всього редагувалось 1 раз.
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Acceptus
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Додано: Вів 23 бер, 2021 13:32
ingtrans написав:
Скорее даже 4% через приложен
Верно. исправил...
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Додано: Пон 19 кві, 2021 19:50
Повышегие ставлк по гривасу когда будет?
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Investor_K
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Додано: Чет 29 кві, 2021 01:18
Lin написав: Investor_K написав:
По баксу 4% максимум
Какой банк даёт 4%?
CIВ
На 18 месяцев ставка 3,5% + скретч-карты +0,5% +0,75% +1,0%
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lubopytnaya
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Додано: Чет 29 кві, 2021 09:12
lubopytnaya написав: Lin написав: Investor_K написав:
По баксу 4% максимум
Какой банк даёт 4%?
CIВ
Это кто?
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Vadim V
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Додано: Чет 29 кві, 2021 12:40
https://cib.com.ua/ru/
Vadim V написав: lubopytnaya написав: Lin написав:
Какой банк даёт 4%?
CIВ
Это кто?
Акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк»
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vollena71
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Додано: Пон 31 тра, 2021 20:21
А где Форвард?
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Investor_K
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 08:54
Подскажите, у Сичи тоже можно как-то онлайн оформить валютный депозит? Или только ножками?
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vasilkaol
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