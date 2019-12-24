Додано: Сер 17 вер, 2025 19:02

moveton написав: (2003й год, но не суть)? Ну не знаю, не знаю. Там точно сказано, что если адресат в ответ пришлёт подтверждение приёма (и я так понимаю, что это в свою очередь должен быть документ с подписью), то уже не сможет сказать, что не получал. А насколько ответ по SMTP имеет юридическую значимость и как его вообще для такой значимости фиксировать - это дело тёмное и сомнительное, как по мне. Если интересно посудиться, то для начала сойдёт. (2003й год, но не суть)? Ну не знаю, не знаю. Там точно сказано, что если адресат в ответ пришлёт подтверждение приёма (и я так понимаю, что это в свою очередь должен быть документ с подписью), то уже не сможет сказать, что не получал. А насколько ответ по SMTP имеет юридическую значимость и как его вообще для такой значимости фиксировать - это дело тёмное и сомнительное, как по мне. Если интересно посудиться, то для начала сойдёт.

Да, спасибо, странно меня память подвела.На самом деле все четче чем с обычной почтой.Во-первых, подтверждение о доставке на сервер адресата абсолютно стандартное и легко проверяется по логам mail-сервера. Во-вторых, адресат по нормам деловодства должен бы прислать подтверждение о прочтении, и подделать его невозможно, т.к. все проходит опять же через mail-сервер. Во-третьих, согласно закону о обращении граждан адресат письмо должен рассмотреть как обращение гражданина и присвоить ему(это и есть подтверждение) и его прислать в ответе. А если нет - всегда можно позвонить, представиться четко, изложить полную информацию о письме, получить устное подтверждение и попросить указать регистрационный номер. Также нужно обязательно попросить собеседника с той стороны представиться с должностью. Разговор записать.Если дело пахнет судебными тяжбами, е-письмо со сканом заявления или его файлом с электронной подписью рекомендую подтверждать перечнем вложения, все вложенные файлы именовать понятно, потом в любом почтовике это прекрасно печатается и прилагается к чему надо. По телефону можно передиктовать все вложения, уточнить получение и опять же записать.Поверьте, возиться с бывшей государственной почтой на порядок гембельнее, чем с логами mail-серверов.