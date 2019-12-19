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Обсуждаем депозиты
в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 80818283
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:14

  vasilkaol написав:Подскажите, у Сичи тоже можно как-то онлайн оформить валютный депозит? Или только ножками?

только ножками
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:20

vollena71
Понятно, спасибо. Жаль.
vasilkaol
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 13:29

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

Подскажите, Рада принял закон поднять фонд гарантирования до 400тыс.грн, когда закон вступит в силу?
Lin
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 13:45

  Lin написав:Подскажите, Рада принял закон поднять фонд гарантирования до 400тыс.грн, когда закон вступит в силу?

Не переживайте, не приняла.
Вроде алгоритм такой - 1 чтение, 2 чтение, подписание Президентом, публикация закона.
Еще остается финмон.
BIGor
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