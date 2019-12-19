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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 15 вер, 2021 10:04
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
есть смысл открывать если отменят налог на прибыль с депозитов
Додано: Сер 15 вер, 2021 21:14
Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:31
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Прошу подсказать лучшие на сегодняшний день предложения по доллару. Спасибо
Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:10
Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:05
До першого-другого мульона на особу (аби комуналку та їжу оплачувати відсотками) сенс відкривати точно є навіть з податками і невисокими відсотками. Бо на всі інші способи "вкладень" на суми менше мульонів або комісії грабіжницькі, або ризики захмарні...
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