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Обсуждаем депозиты
в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 82838485
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:44

«Бонус до депозиту від Мінфіну»: можна грошима, а можна — літрами!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 08:23

Ірина_
WOG это ж вроде сеть заправок от клана Гереги?
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