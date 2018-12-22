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Обговорюємо депозити
в банках України

Обговорюємо депозити в банках України
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<1 ... 83848586
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 20:25

Кредобанк - Прибутковий 0,2% а не 0,02%
Arbitr
 
Повідомлень: 218
З нами з: 07.11.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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  #<1 ... 83848586
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