St/2
А при покупке ОВГЗ - не будут интересоваться происхождением денег?
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 17 лют, 2021 13:08
St/2
А при покупке ОВГЗ - не будут интересоваться происхождением денег?
Додано: Сер 17 лют, 2021 13:15
Re: Как отправить деньги брокеру в США.
Кстати, да. Как быстро время летит...
Действительно, пора бы очередному перевороту приключиться. Догоним и перегоним Боливию!
Но, если верить Википедии (
Разве что оставшиеся олигархи решат дать последний смертный бой, не дожидаясь, пока Госдеп их отправит в архив, как в Восточной Европе...
Я бы больше опасался банального раздела по Днепру внешними игроками - было много-много раз такое в прошлом. Читаю "Месть географии" - навеяло... Тем более, стратегически, сейчас актуальность России как врага уменьшается для США, Китай выходит на первое место, как по мне.
В общем, да, плюс один аргумент в пользу IB.
Что-то я совсем счет времени потерял... Семь лет пролетели как один день в хлопотах по накоплению и приумножению...
Додано: Сер 17 лют, 2021 13:24
Все несколько не так радужно.
У каждого банка свои приколы.
Я на параллельной ветке, про ОВГЗ, описывал свои приключения в Альфе.
Им не очень интересен был тот факт, что деньги вернулись от продажи / погашения ОВГЗ.
Попросили показать исходный источник доходов (т.е. справку из кабинета налогоплательщика, что я заработал эти деньги через ФОП).
Т.е. у них отдельно на каждую большую операцию контроль.
На каком этапе у кого возникнут вопросы, заранее нельзя сказать, даже если есть справка по ОВГЗ. В свете того, что это частая операция о обелению доходов, тем более может вызвать подозрение. Судя по моему опыту, на операции с ОВГЗ финмониторинг смотрит вообще через микроскоп.
Но сумма мелкая, могут решить не заморачиваться.
Додано: Сер 17 лют, 2021 13:28
Судя по моему опыту, назначение не важно.
Важна сумма.
Сейчас, по идее, суммы до 400 тыс не должны подпадать под контроль, но, т.к. это лишь рекомендация, банки продолжают по старинке проверять от 200 тыс.
У брокеров, опять же, по моему опыту, финмониторинг работает по тем же принципам, что и в банках.
Додано: Нед 07 бер, 2021 08:22
А какой банк проще нормально отправляет деньги от продажи квартиры (с договором купли-продажи в качестве подтверждения средств)? Хорошо, если у них есть услуги мобильной кассы. или возможность проведения сделки в отделении, чтобы не гонять между банками деньги
Додано: Нед 25 кві, 2021 08:47
Брокерський рахунок відкривається на конкретне ім"я.
Умовно є три особи, які хочуть об"єднати зусилля на одному аккаунті, як бути в такому випадку? Як на це дивиться брокер/банк? Наскільки це неправильно?
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