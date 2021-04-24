Как отправить деньги брокеру в США.

Додано: Сер 17 лют, 2021 13:15

vasily007 написав: 2 причина - ненадежность емитента; самым гарантированным инструментом должен быть такой который гарантирован государством (ОВГЗ или депо в ощаде). Я не уверен в гаранте при наличии майданов раз в несколько лет. С последнего года прошло семь лет. Да и действия сегодняшней власти вызывают опасения. Закрытие телеканалов, имхо, не пройдет бесследно. Стремно. 2 причина - ненадежность емитента; самым гарантированным инструментом должен быть такой который гарантирован государством (ОВГЗ или депо в ощаде). Я не уверен в гаранте при наличии майданов раз в несколько лет. С последнего года прошло семь лет. Да и действия сегодняшней власти вызывают опасения. Закрытие телеканалов, имхо, не пройдет бесследно. Стремно.

Кстати, да. Как быстро время летит...Действительно, пора бы очередному перевороту приключиться. Догоним и перегоним Боливию!Но, если верить Википедии (), нам пока переворот не грозит, т.к. страна под плотным внешним управлением и местные элиты постепенно отбирают власть у центра.Разве что оставшиеся олигархи решат дать последний смертный бой, не дожидаясь, пока Госдеп их отправит в архив, как в Восточной Европе...Я бы больше опасался банального раздела по Днепру внешними игроками - было много-много раз такое в прошлом. Читаю "Месть географии" - навеяло... Тем более, стратегически, сейчас актуальность России как врага уменьшается для США, Китай выходит на первое место, как по мне.В общем, да, плюс один аргумент в пользу IB.Что-то я совсем счет времени потерял... Семь лет пролетели как один день в хлопотах по накоплению и приумножению...