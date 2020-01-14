RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Как открыть свой венчурный фонд
для инвестирования в акции з

Как открыть свой венчурный фонд для инвестирования в акции з
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:52

Как открыть свой венчурный фонд для инвестирования в акции з

Собственно, кто изучал эту тему?
Олежан
 
Повідомлень: 271
З нами з: 01.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 08:06

Re: Как открыть свой венчурный фонд для инвестирования в акц

Здесь или там?
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11028
З нами з: 02.09.08
Подякував: 668 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Возможность покупать акции на NYSE в Украине 1, 2, 3, 4, 5
slusar_an » Сер 09 сер, 2017 16:34
49 33126
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 січ, 2021 10:30
nekefer
Какие сейчас лучше купить акции конопли?
proftpd66 » Сер 15 січ, 2020 14:12
2 21902
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 13:35
proftpd66
Российские акции на Украине.
Anonymous » Пон 04 жов, 2010 13:06
4 35536
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 11:11
ydotsenko40

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.