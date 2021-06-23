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Как отправить деньги
брокеру в США.

Как отправить деньги брокеру в США.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 17:42

О каком размере капитала мы говорим на одного участника
До 25куе
До 100куе
До 500куе
От 500куе?

https://www.theapexgroup.com/ я не их агент скорее потенциальный клиент.

Любое обьединение капитала очень жестко регулируется, просто и дешево не получится
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 21:15

  St/2 написав:Любое обьединение капитала очень жестко регулируется, просто и дешево не получится

Таки да, тільки інституціонали мають право формувати пул коштів на одному рахунку. Облом.
sonder
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:05

Какого выбрать брокера для трейдинга? кроме IB?

я хочу выбрать УкрГаз для эксперимента для форекса и металами.
proftpd66
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