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Поездки, отдых, туризм

Поездки, отдых, туризм
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 18:48

Re: Поездки, отдых, туризм

Я бы очень хотела поехать куда-то, где тепло, когда у нас холодно. Но пока не получилось(
iokogamma
 
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 10:08

iokogamma Египет сейчас.ОАЭ-зимой.
lubarec
 
Повідомлень: 226
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Подякував: 4 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:32

Re: Поездки, отдых, туризм

Куди поїхати на вихідні в Україні. 8 маршрутів
https://life.pravda.com.ua/travel/2019/05/1/236722/
V2
4
 
Повідомлень: 6000
З нами з: 03.07.09
Подякував: 231 раз.
Подякували: 939 раз.
 
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