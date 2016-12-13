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Поездки, отдых, туризм
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Сер 10 кві, 2019 18:48
Я бы очень хотела поехать куда-то, где тепло, когда у нас холодно. Но пока не получилось(
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iokogamma
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Додано: Вів 16 кві, 2019 10:08
iokogamma Египет сейчас.ОАЭ-зимой.
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lubarec
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Додано: Чет 02 тра, 2019 09:32
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V2
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