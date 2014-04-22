RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Туризм - подорожі
Україною та світом
/
Подорожі і туризм

Подорожі і туризм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 18:13

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Європейська система (EES) починає діяти 12 жовтня: посібник для безпроблемної першої поїздки
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6287
З нами з: 25.01.06
Подякував: 80 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 14:49

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Які документи потрібні для поїздки за кордон на авто
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6287
З нами з: 25.01.06
Подякував: 80 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Поїздки, відпочинок, туризм 1 ... 12, 13, 14
ТупУм » Вів 22 кві, 2014 10:55
131 104038
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 січ, 2022 18:44
Ірина_
Туризм - гроші та документи.
bevzaalex » Вів 13 гру, 2016 14:41
0 3187
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2016 14:41
bevzaalex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.