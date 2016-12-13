|
|
|
Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Сер 10 кві, 2019 18:48
Re: Поездки, отдых, туризм
Я бы очень хотела поехать куда-то, где тепло, когда у нас холодно. Но пока не получилось(
Додано: Чет 02 тра, 2019 09:32
Re: Поездки, отдых, туризм
Куди поїхати на вихідні в Україні. 8 маршрутів
Додано: Чет 30 тра, 2019 21:15
10 музичних фестивалів літа-2019 в Україні
Топові світові артисти, наметове містечко посеред лісу або на пляжі, розваги та найкраща музика різних стилів – фестивалі України, що зроблять літо яскравішим
Кількість якісних музичних заходів в Україні невпинно росте. З'являється і більше талановитих українських артистів, а зарубіжні зірки, яких обожнюють у всьому світі, все охочіше їдуть до українських слухачів. Географія музичних фестивалів розширюється, і необов'язково їхати в столицю, щоб провести гарно час та відірватися під улюблену музику.
Для тих, у кого є свій намет, організатори фестивалів облаштовують кемпінг з усім необхідним, утім варто враховувати, що він не завжди включений у квиток. Окрім музики, яка стає головною під час опен-ейрів, фести пропонують і інші розваги.
З чималої кількості фестивалів, які відбудуться цього літа в різних куточках України, Еспресо.TV відібрало 10 найцікавіших.
Додано: Вів 06 сер, 2019 11:04
Re: Поездки, отдых, туризм
Мандруємо з Приват 24.
Богуслав
Трускавець
Бердичів
Чернівці.
Луцьк
Додано: Чет 08 сер, 2019 16:15
Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:20
Друзі!!!
Подорожі роблять нас щасливими! Сезон відпусток триває ...
Щоб відпочинок був без сюрпризів, рекомендуємо ознайомитися із нашим оновленим рейтингом кредитних карток для мандрівників!
Безкоштовно користуйтеся грошима банку, заробляйте на власних витратах та насолоджуйтеся відпочинком!
Додано: Пон 02 вер, 2019 12:06
В первую очередь, это совершенно нестабильный регион. Когда у них начнутся очередные протесты, никому не известно. И на туристов им при этом будет наплевать.
В Европу лучше, на Средиземное море (если хотите недалеко и относительно бюджетно).
Додано: Сер 11 гру, 2019 11:53
allenatore
На мій погляд, якщо говорити про Європу, то подорож в Будапешт є класним варіантом - це недороге місто, дуже-дуже красиве, має багато місць, які можна відвідати, плюс купальні, круті паби на руїнах та історичні замки, якщо таке цікавить. Воно класне тим, що тут можна жити в центрі від 20-25 євро в готелі у номері на двох. Я була там пару разів і писала статтю про Будапешт на своєму сайті
Мої поради: Рибальський бастіон, замок Буда, Парламент, паби на руїнах, термальні купальні (тільки не Сечені, бо там надто багато народу, можна ті, що на острові Маргіт), покататися по Дунаю, погуляти по Пешту.
Багато хто їздить туди на 1-2 дні, але 4 дні оптимально, бо Будапешт немаленький, або приїхати сюди пару разів. Причому я раджу пішки там гуляти, бо само собою вулиці дуже красиві. Ще маю відео з подорожі, кому цікаво
Подорож на вихідні, якщо летіти лоукостом, може вийти до 100 євро. А враження від Будапешта фантастичні
|