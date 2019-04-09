Поездки, отдых, туризм

Stringer написав:Да, печаль печальная, особенно жаль лоукосты, которые входят в основную группу риска, ну и тех бедных людей, которые уже оплатили их билеты, боюсь, с этими деньгами придёться распрощаться ((
как распрощаться? Всем всем возращают, если не деньгами, то ваучерами. Не думаю что кого-то оставят без "компенсаций". Европа это Европа.)
Ага, кому это и кто деньгами уже вернул? только не в мечтах
Добрый день, Собираемся с женой в Карпаты на 4 дня с палатками (первый раз). Активно собираем рюкзаки (поход 15 июля). И вот возникает вопрос. У нас есть павербанк на 10К мАч. Однако это 2,5 зарядки телефона. Покупать больше АКБ? Или лучше солнечное зарядное устройсво? Читал в интернетах, что удобная вещь, когда есть солнце. А как в Карпатах? Кто брал с собой? Хватало мощности? И стоит ли покупать? Буду признателен за помощь. Спасибо за ответы!
isichko написав:Добрый день, Собираемся с женой в Карпаты на 4 дня с палатками (первый раз). Активно собираем рюкзаки (поход 15 июля). И вот возникает вопрос. У нас есть павербанк на 10К мАч. Однако это 2,5 зарядки телефона. Покупать больше АКБ? Или лучше солнечное зарядное устройсво? Читал в интернетах, что удобная вещь, когда есть солнце. А как в Карпатах? Кто брал с собой? Хватало мощности? И стоит ли покупать? Буду признателен за помощь. Спасибо за ответы!
самый простой кнопочный телефон нужно брать. И очень желательно запасную батерею к нему. И симку которую поставите в него пополнить на достаточное количество денег или заказать пакет услуг для звонков на все сети.
Stringer написав:Да, печаль печальная, особенно жаль лоукосты, которые входят в основную группу риска, ну и тех бедных людей, которые уже оплатили их билеты, боюсь, с этими деньгами придёться распрощаться ((
как распрощаться? Всем всем возращают, если не деньгами, то ваучерами. Не думаю что кого-то оставят без "компенсаций". Европа это Европа.)
Ага, кому это и кто деньгами уже вернул? только не в мечтах
я в конце марта поотменял брони на конец апреля-начало мая. В Словении, Франции, Италии, 2 оплаченные брони на Эйрбнб и штуки 3 на букинге. Всё вернулось на карту. Именно деньгами на счёт.