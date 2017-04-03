Как избавиться от зависимости социальных сетей за три шага?

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Додано: Пон 19 сер, 2024 10:51
Я стараюсь завжди тримати певний детокс на день. Типу 4 години я можу сиідіти в соціальних мережах і 4 години я займаюсь своїм хоббі. Мені це допомагає відволікатись від залежності
Додано: Сер 09 жов, 2024 18:20
Первым шагом является осознание того, что зависимость от социальных сетей влияет на вашу жизнь и имеет негативные последствия. Это может быть потеря времени, ухудшение настроения, снижение продуктивности или проблемы с самооценкой. Важно честно признать эти проблемы и сформулировать конкретную цель, например: "Я хочу сократить использование социальных сетей до 30 минут в день".
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