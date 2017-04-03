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Как избавиться от зависимости
социальных сетей за три шага?

Как избавиться от зависимости социальных сетей за три шага?
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  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2016 18:37

Я не против соц сетей, как таковых. вся проблема в людях.
dasha21
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 17:28

Пчёлка стоит просто заняться своей жизнью и так вы отвлечетесь
Finnik
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Повідомлень: 51
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 10:51

Я стараюсь завжди тримати певний детокс на день. Типу 4 години я можу сиідіти в соціальних мережах і 4 години я займаюсь своїм хоббі. Мені це допомагає відволікатись від залежності
Romayrenko
 
Повідомлень: 11
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 18:20

Первым шагом является осознание того, что зависимость от социальных сетей влияет на вашу жизнь и имеет негативные последствия. Это может быть потеря времени, ухудшение настроения, снижение продуктивности или проблемы с самооценкой. Важно честно признать эти проблемы и сформулировать конкретную цель, например: "Я хочу сократить использование социальных сетей до 30 минут в день".
beredis
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 12:46

Re: Как избавиться от зависимости социальных сетей за три ша

Привіт! Я теж помітив, що проводжу в соцмережах занадто багато часу. Почав з малого: встановив ліміти на використання додатків і видалив кілька з них зі стартового екрану.
fadeevaroslav
 
Повідомлень: 2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 13:24

Ограничьте время: Установите дневной лимит на использование соцсетей и старайтесь строго его придерживаться. Это можно сделать через настройки телефона или с помощью приложений, которые блокируют доступ после определенного времени.

Удалите уведомления: Постоянные уведомления провоцируют на частые проверки. Отключите их, чтобы снизить соблазн постоянно заходить в соцсети. Без лишних напоминаний вы сможете легче отвлечься на другие дела.

Замените привычку: Найдите альтернативу, которая приносит удовлетворение — чтение, спорт, хобби или встречи с друзьями офлайн. Чем больше вы будете заниматься полезными и интересными делами, тем реже будет тянуть к телефону.
Палпатін
 
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