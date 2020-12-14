Додано: Вів 26 тра, 2026 06:23

Striker написав: baraka написав: А ведь вопрос не только о населении, а о том, что мы делаем дальше, какие наши пределы и возможности.

Та неважливо які межі і можливості з таким катастрофічним відтоком населення. Бо це основна втрата, яка вже тягне за собою все інше. Купа молоді до 22 років зараз масово виїжджає, бо далі перспектив 0.0. Вже зараз починають говорити, що університети будуть закриватися, бо не буде кого вчити. Це тягне за собою колосальні проблеми на ринку праці. І так далі. Все менше і менше бажаючих бути бусифікованим, як скот, якщо навіть колишніх військових спочатку фігачать по голові, а потім вже розбираються. Нікому така країна не потрібна, крім Міндічів, Єрмаків, Зе і іншої еліти. Працювати за 300-500 зелених також бажаючих небагато. Я офіційно отримую зарплату в ДТЕК 23600 грн, а з малою дитиною витрачаю мінімум 50-70к в місяць. Це адекватно? При тому, що ми не ходимо в ресторани і кафешки, навіть на відпочинок не їздимо. Так я не якийсь безграмотний опездал, я вчився спочатку в коледжі 4 роки (після 9 класу) і ще 4 роки в універі, щоб працювати кваліфікованим енергетиком за 23к грн (facepalm). В цьому і полягає діагноз цій країні. Так це ще Дніпро, а в менших населених пунктах все ще гірше, там реально виживання. Якщо це ще не дно, то я не знаю. Вибачаюсь за офтоп, більше не буду.

Я вам сочувствую.А сколько вам лет, позвольте поинтересоваться?Сколько лет вам понадобилось набираться такого жизненного опыта, что на 500 долларов вы не можете прожить в Украине?Я открою вам маленький секрет.В Украине, после обретения Независимости, ВСЕГДА были низкие ЗАРПЛАТЫ.Не во всех сферах, но всегда.Мама моего друга детства в 90-е получала 30 долларов в месяц в НИИССХ имени Амосова. Реаниматолог-анестезиолог высшей категории. С задержкой на более чем полгода.В 2016 моя знакомая в районной поликлиннике г.Киев (это столица Украины, не заброшенное село в Голопупском районе Зажопской области) имела зарплату в 50-60 долларов в месяц. Кардиолог.Но почему-то у вас именно сейчас резко нашлись виноватые в лице нынешнего руководства.Вы ничего не хотите сказать своему непосредственному хозяину и работодателю?Тому, который начал разграбливать Украину еще во времена, когда Зеленский в кожаных штанах на сцене в КВН играл?Тому, который поставил овоща зицпредседателем Украины?Тому, наконец, который ПЕРСОНАЛЬНО несет ответственность за начало войны на Донбассе в 2014 году?Тому, кто вместе с порохом организовал схему роттердам крест, по которой он со своих шахт на уже тогда оккупированной территории Донбасса выкупал уголь по 50 долларов за тонну, вез его через рашу и продавал Украине по 420 долларов за тонну.Тому, кто фактически и несет ответственность за ту ж)пу, в которой Украина оказалась, включая и войну.Можете к этой персоналии добавить кравчука. Который распилил не только военный, но и торговый флот Украины. Того, который начал, а кучма закончил лишать Украину ядерного щита.Опять-же овоща того-же вспомнить не хотите, который продолжил разваливать и армию и военную промышленность и разворовывать страну.Как-то у вас все было-было хорошо, а потом - хрясь и появился демон Зеленский, который и экономику развалил и сам на Украину и напал.Что-то лошадь где-то позади телеги.Или вы до Зеленского жили в шоколаде, а потом клоун вова вас загнал в рабство к ахметову на 500 баксов в месяц. Так я открою секрет. 500 баксов в месяц почти всю историю независимой Украины для большинства населения были недосягаемой мечтой. Даже в середине 00-х, когда был всплеск благосостояния, и очень многие зарабатывали и 500 и 1000 и больше долларов в месяц, были группы населения, которые имели 100 долларов в месяц. Я таких людей знаю.По этой причине, еше с тех самых 90-х, когда зарплата в 100 долларов считалась очень неплохой, а я получал стипендию в 1,5 доллара (ПОЛТОРА ДОЛЛАРА В МЕСЯЦ), все это время правдами и неправдами из Украины валил народ в забугорье.Именно тогда появился термин "колбасная эмиграция". У меня знакомые приехали из Киева в США в 1994 году. Уже тут, когда мы встретились, я спросил "ЧТо тебя больше всего удивило в США, когда ты приехал?" "То, что на дневную зарплату я мог себе купить пару кроссовок, а в Украине я не мог себе позволить купить новые кроссовки по нескольку лет". Это сказал человек, который имел высшее образование в области железно-дорожного транспорта в Украине, а по приезду в США мыл машины с мексами за 3 доллара в час.И этот эмиграционный вал существовал все годы независимости, ослабнув разве что с 2005 по 2008 годы.Итого, в 1992 году население было 52 млн, в 2022 году, через 30 лет, Украина встретила полномасштабное вторжение с отсилы 32 млн.Если вас уже тогда все не устраивало, то почему вы не уехали до 2019 года?Или до Зе все было в шоколоде и вы прикуриввали от 100 долларовых купюр?