Загрузка официальных курсов валют НБУ в 1С

Додано: Чет 16 жов, 2014 15:43

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИН А К А З14.07.2014 N 754Зареєстровано в Міністерствіюстиції України30 липня 2014 р.за N 883/25660Про затвердження Зміндо деяких нормативно-правових актівМіністерства фінансів Україниз бухгалтерського облікуВідповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерськийоблік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) Н А К А З У Ю:1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актівМіністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, щододаються.2. Департаменту податкової, митної політики та методологіїбухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядкузабезпечити:подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерстваюстиції України;оприлюднення цього наказу.3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційногоопублікування.4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступникаМіністра Фудашкіна Д.О.Міністр О.ШлапакЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствафінансів України14.07.2014 N 754Зареєстровано в Міністерствіюстиції України30 липня 2014 р.за N 883/25660ЗМІНИдо деяких нормативно-правових актівМіністерства фінансів Україниз бухгалтерського обліку1. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 25"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженомунаказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39( z0161-00 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15березня 2000 року за N 161/4382 (у редакції наказу Міністерствафінансів України від 24 січня 2011 року N 25, із змінами):у додатку 1 до Положення ( z0161-00 ) у графі 1 рядка 2290Звіту про фінансові результати (форма N 2-м) цифри "2268" замінитицифрами "2280";у додатку 2 до Положення ( z0161-00 ) у графі 1 рядка 2280Звіту про фінансові результати (форма N 2-мс) цифри "2240"замінити цифрами "2160".2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 21 "Впливзмін валютних курсів", затвердженому наказом Міністерства фінансівУкраїни від 10 серпня 2000 року N 193 ( z0515-00 ),зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2000 рокуза N 515/4736 (із змінами):пункт 5 викласти в такій редакції:"5. Операції в іноземній валюті під час первісного визнаннявідображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми віноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня,дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов'язань,власного капіталу, доходів і витрат). Підприємство може операції збезготівкових розрахунків в іноземній валюті відображати у валютізвітності у сумі, визначеній у документах банку, з урахуваннямособливостей застосування банком валютного курсу на датуздійснення операції, у разі якщо це не суперечить вимогамподаткового і митного законодавства в частині застосуваннявалютного курсу.";в абзацах першому та другому пункту 6, у підпунктах "б"та "в" пункту 7 слова "на дату" замінити словами "на початок днядати";у підпункті "а" пункту 7 та пункті 10 слова "на дату"замінити словами "на кінець дня дати";абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:"8. Визначення курсових різниць за монетарними статтями віноземній валюті проводиться на дату балансу, а також на датуздійснення господарської операції в її межах або за всією статтею(відповідно до облікової політики). Для визначення курсовихрізниць на дату балансу застосовується валютний курс на кінець днядати балансу. При визначенні курсових різниць на дату здійсненнягосподарської операції застосовується валютний курс на початок днядати здійснення операції. Підприємство може здійснити перерахунокзалишків на кінець дня за монетарними статтями в іноземній валюті,за якими протягом дня здійснювались господарські операції іззастосуванням валютного курсу, встановленого на кінець цьогодня.".3. Приклад 5 додатка 2 до Положення (стандарту)бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати", затвердженогонаказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 рокуN 415 ( z0610-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України26 травня 2006 року за N 610/12484 (із змінами), викласти в такійредакції:"Приклад 5Вартість незавершеного виробництва вина (коньяку), щоперебуває у стані технологічної витримки (обробки), на 01 січня2006 року становить 1750000 грн. Підприємство 01 січня 2006 рокувипустило облігації на суму 300000 грн строком на 18 місяців зарічною ставкою 12 відсотків. Протягом січня-травня здійснені таківитрати на забезпечення технічного процесу витримки (обробки)вина (коньяку): за січень - 7000 грн, за лютий - 5000 грн, заберезень - 6000 грн, за квітень - 8000 грн, за травень - 8000 грн.Технологічний процес витримки завершено в травні, вино (коньяк)купажовано (упаковано) для реалізації.Інших виробничих і капітальних інвестицій у кваліфікаційніактиви у цей період підприємством не здійснювалося.1. Середньозважені витрати за I квартал, пов'язані зістворенням кваліфікаційного активу (вина), становлять(7000х3/3)+(5000х2/3)+(6000х1/3)=7000+3333+2000=12333.2. Норма капіталізації на I квартал(300000х0,12х3/12)/300000=0,03.3. Загальна сума фінансових витрат за I квартал становить300000х0,12х3/12=9000.4. Сума фінансових витрат, що за розрахунком може бутивключена до собівартості вина, за I квартал становить12333х0,03=370. Решта фінансових витрат (9000-370=8630)включаються до витрат звітного періоду.".4. У розділі IV Порядку бухгалтерського обліку окремихактивів та зобов'язань бюджетних установ, затвердженому наказомМіністерства фінансів України від 02 квітня 2014 року N 372( z0426-14 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України16 квітня 2014 року за N 426/25203:у пункті 4.1:слова "на дату здійснення операції (дата визнання активу,зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат)" замінитисловами "на початок дня дати здійснення операції (дати визнанняактиву, зобов'язання, власного капіталу, доходів і витрат)";доповнити пункт новим абзацом такого змісту:"Операції з безготівкових розрахунків в іноземній валютіможуть відображатися установою у валюті звітності у сумі,визначеній у документах банку, з урахуванням особливостейзастосування банком валютного курсу на дату здійснення операції, уразі якщо це не суперечить вимогам податкового і митногозаконодавства в частині застосування валютного курсу.";в абзаці першому пункту 4.2 слова "на дату її отримання"замінити словами "на початок дня дати її сплати";в абзацах другому, третьому та четвертому пункту 4.2 та упунктах 4.4 і 4.5 слова "на дату" і "на звітну дату" замінитисловами "на початок дня дати" та "на кінець дня звітної дати"відповідно;доповнити пункт 4.3 після абзацу четвертого двома новимиабзацами п'ятим, шостим такого змісту:"При визначенні курсових різниць на дату здійсненнягосподарської операції перераховуються всі відповідні монетарністатті із застосуванням валютного курсу на кінець дня цієї дати.Для визначення курсових різниць на звітну дату застосовуєтьсявалютний курс на кінець дня звітної дати.".У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом сьомим.Директор Департаментуподаткової, митної політикита методологіїбухгалтерського обліку М.О.Чмерук