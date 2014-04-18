Загрузка официальных курсов валют НБУ в 1С

Комментарии по этому вопросу прошли мимо многих, поэтому разъяснения следующие:
Про офіційний курс гривні до іноземних валют при визначенні податкових зобов’язань з податків та зборів
При визначенні податкових зобов’язань з податків та зборів (у тому числі митних платежів) протягом усього дня застосовується офіційний курс гривні до іноземних валют та курсу банківських металів, який встановлений Національним банком України, що діє на 00 год. 00 хв. відповідного календарного дня. Тобто, якщо протягом дня Нацбанком змінено курс валют, при визначенні податкових зобов’язань новий курс починає застосовуватись з 00 год. 00 хв. наступного календарного дня.
Відповідні роз’яснення було доведено у листі Міністерства доходів і зборів України від 10.04.2014 № 8414/7/99-99-19-03-01-17 «Про застосування валютних курсів» у зв’язку з виданням постанови Правління Національного банку України „Про внесення змін до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів” від 31 березня 2014 року № 180. Источник: minrd.gov.ua
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ УКРАИНЫ ПИСЬМО от 10.04.2014 г. № 8414/7/99-99-19-03-01-17
Миндоходов Украины в связи с изданием постановления Правления НБУ от 31.03.2014 г. № 180 «О внесении изменений в Положение об установлении официального курса гривни к иностранным валютам и курсу банковских металлов» сообщает следующее.
Для целей определения налоговых обязательств по налогам и сборам (в том числе таможенным платежам) в течение всех суток применяется официальный курс гривни к иностранным валютам и курсу банковских металлов, установленный НБУ, который действует на 0 часов соответствующих суток.
Обязуем начальников ГУ Миндоходов в АР Крым, областях, городах Киеве и Севастополе, Межрегионального главного управления Миндоходов — Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков довести указанное письмо до сведения подчиненных органов Миндоходов Украины и налогоплательщиков.
Стаття 39(1). Особливості застосування валютних курсів при нарахуванні митних платежів
39(1).1. Для цілей визначення податкових зобов'язань зі сплати митних платежів застосовується офіційний курс валюти України до іноземної валюти, встановлений Національним банком України, що діє на 0 годин дня подання митної декларації, а у разі, якщо митна декларація не подається, - дня визначення податкових зобов'язань.
Обновление 1С - Начисление курсовых разниц на дату баланса
"В связи с изменениями П(С)БУ 21, внесенными приказом Минфина № 754 от 14.07.2014, изменен алгоритм начисления курсовых разниц на дату баланса (документ ""Переоценка валютных средств""). Изменения действуют начиная с дат баланса, следующих после 18.08.14. Курсовые разницы начисляются по курсу иностранной валюты на конец дня даты баланса. В то же время первичные операции оцениваются по курсу на начало дня даты операции (даты аванса)." "В регистре сведений ""Курсы валют"", как и ранее, следует указывать курс на начало соответствующего дня. Курс на конец дня даты баланса определяется как курс на начало дня 1-ого числа месяца, следующего после даты баланса. Например, курс для расчета курсовых разниц за 3-й квартал определяется как курс на начало дня 01.10.14 (курс, установленный в регистре сведений на дату 01.10.2014). При использовании автоматической загрузки курсов валют с сайта finance.ua курсы валют записываются в регистр сведений именно по таким правилам."
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2014 р. за N 883/25660
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити: подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д.О.
Міністр О.Шлапак
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 14.07.2014 N 754
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2014 р. за N 883/25660
ЗМІНИ до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
1. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39 ( z0161-00 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року N 25, із змінами): у додатку 1 до Положення ( z0161-00 ) у графі 1 рядка 2290 Звіту про фінансові результати (форма N 2-м) цифри "2268" замінити цифрами "2280"; у додатку 2 до Положення ( z0161-00 ) у графі 1 рядка 2280 Звіту про фінансові результати (форма N 2-мс) цифри "2240" замінити цифрами "2160".
2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 року N 193 ( z0515-00 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2000 року за N 515/4736 (із змінами): пункт 5 викласти в такій редакції: "5. Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня, дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат). Підприємство може операції з безготівкових розрахунків в іноземній валюті відображати у валюті звітності у сумі, визначеній у документах банку, з урахуванням особливостей застосування банком валютного курсу на дату здійснення операції, у разі якщо це не суперечить вимогам податкового і митного законодавства в частині застосування валютного курсу."; в абзацах першому та другому пункту 6, у підпунктах "б" та "в" пункту 7 слова "на дату" замінити словами "на початок дня дати"; у підпункті "а" пункту 7 та пункті 10 слова "на дату" замінити словами "на кінець дня дати"; абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції: "8. Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції в її межах або за всією статтею (відповідно до облікової політики). Для визначення курсових різниць на дату балансу застосовується валютний курс на кінець дня дати балансу. При визначенні курсових різниць на дату здійснення господарської операції застосовується валютний курс на початок дня дати здійснення операції. Підприємство може здійснити перерахунок залишків на кінець дня за монетарними статтями в іноземній валюті, за якими протягом дня здійснювались господарські операції із застосуванням валютного курсу, встановленого на кінець цього дня.".
3. Приклад 5 додатка 2 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 року N 415 ( z0610-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2006 року за N 610/12484 (із змінами), викласти в такій редакції: "Приклад 5 Вартість незавершеного виробництва вина (коньяку), що перебуває у стані технологічної витримки (обробки), на 01 січня 2006 року становить 1750000 грн. Підприємство 01 січня 2006 року випустило облігації на суму 300000 грн строком на 18 місяців за річною ставкою 12 відсотків. Протягом січня-травня здійснені такі витрати на забезпечення технічного процесу витримки (обробки) вина (коньяку): за січень - 7000 грн, за лютий - 5000 грн, за березень - 6000 грн, за квітень - 8000 грн, за травень - 8000 грн. Технологічний процес витримки завершено в травні, вино (коньяк) купажовано (упаковано) для реалізації. Інших виробничих і капітальних інвестицій у кваліфікаційні активи у цей період підприємством не здійснювалося. 1. Середньозважені витрати за I квартал, пов'язані зі створенням кваліфікаційного активу (вина), становлять (7000х3/3)+(5000х2/3)+(6000х1/3)=7000+3333+2000=12333. 2. Норма капіталізації на I квартал (300000х0,12х3/12)/300000=0,03. 3. Загальна сума фінансових витрат за I квартал становить 300000х0,12х3/12=9000. 4. Сума фінансових витрат, що за розрахунком може бути включена до собівартості вина, за I квартал становить 12333х0,03=370. Решта фінансових витрат (9000-370=8630) включаються до витрат звітного періоду.".
4. У розділі IV Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 02 квітня 2014 року N 372 ( z0426-14 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2014 року за N 426/25203: у пункті 4.1: слова "на дату здійснення операції (дата визнання активу, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат)" замінити словами "на початок дня дати здійснення операції (дати визнання активу, зобов'язання, власного капіталу, доходів і витрат)"; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "Операції з безготівкових розрахунків в іноземній валюті можуть відображатися установою у валюті звітності у сумі, визначеній у документах банку, з урахуванням особливостей застосування банком валютного курсу на дату здійснення операції, у разі якщо це не суперечить вимогам податкового і митного законодавства в частині застосування валютного курсу."; в абзаці першому пункту 4.2 слова "на дату її отримання" замінити словами "на початок дня дати її сплати"; в абзацах другому, третьому та четвертому пункту 4.2 та у пунктах 4.4 і 4.5 слова "на дату" і "на звітну дату" замінити словами "на початок дня дати" та "на кінець дня звітної дати" відповідно; доповнити пункт 4.3 після абзацу четвертого двома новими абзацами п'ятим, шостим такого змісту: "При визначенні курсових різниць на дату здійснення господарської операції перераховуються всі відповідні монетарні статті із застосуванням валютного курсу на кінець дня цієї дати. Для визначення курсових різниць на звітну дату застосовується валютний курс на кінець дня звітної дати.". У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом сьомим.
НБУ решил отказаться от практики установления официального курса посередине дня
Национальный банк Украины решил вернуться к установлению официального курса гривны к иностранным валютам в конце рабочего дня с началом действия этого курса на следующий день после утверждения, отказавшись от введенной в апреле 2014 года практики установления его в середине рабочего дня.
“С 31 марта 2015 года официальный курс гривны к иностранным валютам и курс банковских металлов, в отношении которых предусмотрено ежедневное установление официального курса, будет устанавливаться в конце рабочего дня и начинать действовать со следующего рабочего дня”, – говорится в сообщении НБУ на его странице в Facebook.
Как сообщалось, в рамках подготовки весной прошлого года программы stand by с МВФ, Нацбанк с 4 апреля 2014 года ввел новые правила, согласно которым официальный курс гривни действует “со времени его установления”, тогда как ранее он начинал действовать “на следующий день после дня утверждения” и отдельно прописывался порядок его установления для праздничных и выходных дней. Как правило, курс вводился в действие с 14:00, и такую практику резко критиковал бизнес.
Національний банк удосконалив порядок установлення офіційного курсу гривні та механізм його розрахунку
З 31 березня 2015 року офіційний курс гривні до іноземних валют та курс банківських металів, стосовно яких передбачено щоденне встановлення офіційного курсу (далі – офіційний курс гривні), установлюватиметься наприкінці робочого дня та починатиме діяти з наступного робочого дня.
З цієї самої дати офіційний курс гривні: установлений на останній робочий день тижня або на передсвятковий день, діятиме протягом наступних вихідних або святкових днів; установлений в останній робочий день тижня або в передсвятковий день, починатиме діяти в перший робочий день наступного тижня чи в перший післясвятковий робочий день; до іноземних валют, стосовно яких передбачено встановлення офіційного курсу раз на місяць, установлюватиметься в останній робочий день місяця та діятиме з першого до останнього числа наступного календарного місяця.
Повідомлення про встановлення офіційного курсу оприлюднюватиметься в день його встановлення до 18 години на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.
Діючий на сьогодні порядок передбачає, що офіційний курс гривні встановлюється та оприлюднюється в середині робочого дня і діє з часу його встановлення.
Також з 31 березня 2015 року розрахунок офіційного курсу гривні до долара США здійснюватиметься як середньозважене значення курсу гривні до долара США за всіма укладеними угодами з його купівлі та продажу на умовах "тод", "том" та "спот" у день установлення офіційного курсу за даними Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України.
Порядок, який діє на сьогодні, передбачає розрахунок офіційного курсу гривні до долара США як середньозважене значення не за укладеними угодами, а за операціями поточного дня. Тобто наразі до розрахунку беруться угоди, укладені в минулі дні, але з датою валютування поточного дня. Тоді як угоди, укладені поточного дня, з більш пізньою датою валютування до розрахунку не беруться.
Нагадаємо, розрахунок офіційного курсу гривні до інших валют та банківських металів здійснюється на підставі офіційного курсу гривні до долара США та останньої наявної інформації про курси відповідних валют до долара США та ціни банківських металів на світових ринках.
Зазначені нововведення, які повністю відповідають зобов’язанням України, взятим у рамках Програми розширеного фінансування EFF, затверджені постановами Правління Національного банку України від 19.03.2015 №194 "Про внесення змін до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів" та від 19.03.2015 №195 "Про внесення змін до Порядку встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів", які набирають чинності з 31.03.2015.
Як відзначив директор Департаменту відкритих ринків Національного банку України Олег Чурій, новий порядок установлення офіційного курсу гривні значно полегшить використання офіційного курсу банками та суб’єктами господарювання під час здійснення облікових дій та інших операцій, за якими передбачено використання офіційного курсу. А вдосконалений механізм його розрахунку забезпечить більшу відповідність офіційного курсу реальним ринковим котирування гривні до іноземних валют та банківських металів.
Довідково
Національний банк України встановлює офіційний курс гривні без зобов’язань щодо купівлі чи продажу іноземної валюти та банківських металів за цим курсом. Офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів використовується резидентами та нерезидентами України для здійснення бухгалтерського обліку операцій з іноземною валютою та банківськими металами.