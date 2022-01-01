RSS
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 22:29

  AZTECA написав:
  RaifHelp написав:У майбутніх оновленнях плануємо додати можливість придбання валюти онлайн безпосередньо на депозит

Скільки можна буде придбати валюти онлайн безпосередньо на депозит Зростаючий, 50 чи 200 тис. грн/місяць?

Так НБУ условия не менял. Разрешить покупать на 200к можно, но депозит тогда будет включать в себя условие удержания на минимум 3 месяца. А оно на "Зростаючем" надо?
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 22:40

тобто виходить, що на Зростаючий буде ліміт 50 тис. на місяць. Тоді додаткове питання: чи можна буде зі Зростаючого зняти готівкову валюту у відділенні без комісії, не використовуючи рахунок для виплат?
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 22:53

  AZTECA написав:тобто виходить, що на Зростаючий буде ліміт 50 тис. на місяць. Тоді додаткове питання: чи можна буде зі Зростаючого зняти готівкову валюту у відділенні без комісії, не використовуючи рахунок для виплат?


Напряму зі Зростаючого ви не знімете готівку. Зняття на рахунок для виплат, валютну картку
