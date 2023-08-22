|
|
Загрузка официальных курсов валют НБУ в 1С
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Вів 22 сер, 2023 12:41
Мене також хвилює питання про завантаження курсів валют, чи працюватиме сервіс чи ні?
-
igor666d
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 22.08.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор