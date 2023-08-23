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Загрузка официальных
курсов валют НБУ в 1С

Загрузка официальных курсов валют НБУ в 1С
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 12:41

Завантаження курсiв валют

Мене також хвилює питання про завантаження курсів валют, чи працюватиме сервіс чи ні?
igor666d
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 14:17

Шановні mishkopetr79, igor666d!
Рішення ще приймають. Обов'язково Вам повідомимо, як будуть новини.

З повагою, модератор
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 13:55

не завантажується курс валют

Ірина_
Доброго дня, яка причина чому не завантажується курс валют?
uliagubska
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 14:59

  uliagubska написав:Ірина_
Доброго дня, яка причина чому не завантажується курс валют?

Доброго дня, шановна uliagubska.
Поки закрили проєкт.

З повагою, Ірина
Ірина_
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