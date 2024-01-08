Загрузка официальных курсов валют НБУ в 1С

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Додано: Вів 22 сер, 2023 12:41
Завантаження курсiв валют
Мене також хвилює питання про завантаження курсів валют, чи працюватиме сервіс чи ні?
Додано: Вів 22 сер, 2023 14:17
Шановні mishkopetr79, igor666d!
Рішення ще приймають. Обов'язково Вам повідомимо, як будуть новини.
З повагою, модератор
Додано: Сер 23 сер, 2023 13:55
не завантажується курс валют
Ірина_
Доброго дня, яка причина чому не завантажується курс валют?
Додано: Сер 23 сер, 2023 14:59
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