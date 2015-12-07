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Перевод денег за границу

Перевод денег за границу
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2014 15:44

Перевод денег за границу

Необходимо регулярно переводить крупные суммы денег (за оплату товара) из Украины за границу.
Ищу посредника, который сможет осуществлять данные операции!
Также буду рада любым советам и рекомендациям.
smit
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2014 10:45

ре

[b]smit[/b]
напишите подробно эл п

6258883@gmail.com
6258883
 
 
Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2014 06:20

Перевод денег за границу

Напишите детали на 1@ukr.net
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2014 20:09

Re: Перевод денег за границу

Как можно максимально быстро и с наименьшими банковскими комиссиями перевести валюту от продажи квартиры за границу на счёт родственника? У кого есть опыт, подскажите, плиз.
bypass
 
 
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2014 10:05

Уважаемые пользователи форума.
Будьте бдительны!
При оказании услуг банковского характера частными лицами нет никаких гарантий, что деньги дойдут до получателя.

С ув.

PS обращайтесь в банки за консультациями.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:18

Re: Перевод денег за границу

Через какую платежную систему выгоднее и лучше отправить 900 рос. рублей на визовскую карту Сбербанка?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 16:45

SWIFT-перевод из Украины в Европу

Добрый день.

Подскажите, может ли украинец сделать SWIFT-перевод в Евро из Украины в Европу, если отправитель и получатель одно и то же лицо - он сам?
Я обратился в Кредобанк и там сказали: "да, без проблем, приходите!".
Но когда пришел и уже внес деньги в кассу, то вдруг оказалось, что для этого нужна лицензия НБУ и стоит она 3200 грн. :shock:
Это правда или бред?
stuermer01
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:54

SWIFT-перевод из Украины в Европу

Никто не знает?
stuermer01
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:58

  stuermer01 написав:Это правда или бред?

Скорее всего бред.
Лицензия нужна для сумм от 50к баксов (или экв), если не ошибаюсь.

Других банков нет?
Я шарю
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 17:52

1000 евро перевести хотел
stuermer01
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