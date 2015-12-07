если сам себе -то нужен е-лимит нбу, проще что бы родственник или друг пополнил ваш счет зарубежом
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Нед 11 сер, 2019 21:17
Додано: Нед 18 сер, 2019 19:05
Re: Перевод денег за границу
Насчёт Свифт не знаю но по wu точно можно самому себе
Додано: Пон 23 вер, 2019 12:58
Додано: Пон 04 лис, 2019 13:42
Удивительно что никто не написал. В Приватбанке е-лицензия получается бесплатно и практически мгновенно. Пишу правда не из собственного опыта, а на базе чужих отзывов.
Некоторые банки по старинке пытаются поиметь клиента где только можно, потому у них и лицензии по 3200₴. Надо просто поискать более адекватных конкурентов.
Раньше и етого не было, потому да - валютная либерализация по сравнению с тем что было до ввода е-лицензий.
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