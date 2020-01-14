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Перевод денег за границу

Перевод денег за границу
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 22:17

  stuermer01 написав:1000 евро перевести хотел

если сам себе -то нужен е-лимит нбу, проще что бы родственник или друг пополнил ваш счет зарубежом
VetalUA
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 20:05

Re: Перевод денег за границу

Насчёт Свифт не знаю но по wu точно можно самому себе
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:58

  VetalUA написав:
  stuermer01 написав:1000 евро перевести хотел

если сам себе -то нужен е-лимит нбу, проще что бы родственник или друг пополнил ваш счет зарубежом

И зачем такое нужно? На Западе такого нет, переводи сколько хочешь сам себе!
Это валютная либерализация называется!
stuermer01
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:42

  stuermer01 написав:Никто не знает?

Удивительно что никто не написал. В Приватбанке е-лицензия получается бесплатно и практически мгновенно. Пишу правда не из собственного опыта, а на базе чужих отзывов.

Некоторые банки по старинке пытаются поиметь клиента где только можно, потому у них и лицензии по 3200₴. Надо просто поискать более адекватных конкурентов.

  stuermer01 написав:Это валютная либерализация называется!

Раньше и етого не было, потому да - валютная либерализация по сравнению с тем что было до ввода е-лицензий.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:54

Удивительно что никто не написал. В Приватбанке е-лицензия получается бесплатно и практически мгновенно. Пишу правда не из собственного опыта, а на базе чужих отзывов.

е-лицензия для перевода самому себе за границу или для перевода за границу другим лицом?
stuermer01
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:56

  stuermer01 написав:
Удивительно что никто не написал. В Приватбанке е-лицензия получается бесплатно и практически мгновенно. Пишу правда не из собственного опыта, а на базе чужих отзывов.

е-лицензия для перевода самому себе за границу или для перевода за границу другим лицом?

https://privatbank.ua/e-limit
    Е-ліміт – електронний ліміт операцій клієнта, у рамках якого Національний банк дозволяє надсилати перекази для:

  • інвестицій за кордон (наприклад, купівля акцій закордонних компаній);
  • розміщення коштів на власних рахунках за межами України;
  • виконання зобов’язань перед нерезидентами за договорами страхування життя.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 21:10

  stuermer01 написав:Добрый день.

Подскажите, может ли украинец сделать SWIFT-перевод в Евро из Украины в Европу, если отправитель и получатель одно и то же лицо - он сам?
Я обратился в Кредобанк и там сказали: "да, без проблем, приходите!".
Но когда пришел и уже внес деньги в кассу, то вдруг оказалось, что для этого нужна лицензия НБУ и стоит она 3200 грн. :shock:
Это правда или бред?


Так а чем закончилась эпопея с Кредо? Они совсем отморозились? Тоже хочу у них попробовать
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