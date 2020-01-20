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Перевод денег за границу
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Сер 15 тра, 2024 13:36
won написав:aleksalt
приват -> revolut/wise -> Австралія
пробував з привата на револют, який в Канаді - каже, що ця країна в переліку, в які перекази заборонені (там же і США)
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