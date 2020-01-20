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Перевод денег за границу

Перевод денег за границу
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 13:36

  won написав:aleksalt приват -> revolut/wise -> Австралія

пробував з привата на револют, який в Канаді - каже, що ця країна в переліку, в які перекази заборонені (там же і США)
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 13:46

  aleksalt написав:
  won написав:aleksalt приват -> revolut/wise -> Австралія


а это что такое?

Фінтехпроекти
Revolut
Wise
TransferGo
Paysend
Profee
Google в поміч.

  aleksalt написав:Попытки перевода с карты Приватбанка на карту банка Австралии безуспешны -
3700 отвечает. что идет возврат с той стороны и так несколько раз в течение месяца

Ви переказували з валютної карти і в тій же валюті, що й карта отримувача? Банк-отримувач може давати відлуп, якщо валюта переказу не їхня.
Саме в такому разі звертатись до австралійського банку, ми тут до чого.
won
 
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