Перевод денег за границу

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aleksalt написав:Попытки перевода с карты Приватбанка на карту банка Австралии безуспешны - 3700 отвечает. что идет возврат с той стороны и так несколько раз в течение месяца
Ви переказували з валютної карти і в тій же валюті, що й карта отримувача? Банк-отримувач може давати відлуп, якщо валюта переказу не їхня. Саме в такому разі звертатись до австралійського банку, ми тут до чого.