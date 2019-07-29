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Індустріалбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Індустріалбанк 2.4 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
12%
5
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 10:52

Квесторе_поверніться
1. p2p переводы реализованы через Industrial24 с помощью сервиса Portmone - цена 1% +5 грн. Ограничение по сумме согласно требований НБУ
2. СЭП перевводы в приложении - 1 гривня не зависимо от суммы. Ограничений по сумме нет
jscb_industrialbank
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 11:18

  jscb_industrialbank написав:Квесторе_поверніться
1. p2p переводы реализованы через Industrial24 с помощью сервиса Portmone - цена 1% +5 грн. Ограничение по сумме согласно требований НБУ
2. СЭП перевводы в приложении - 1 гривня не зависимо от суммы. Ограничений по сумме нет

Дякую за інфо.
Киньте посилання на приложение?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 11:39

Вкладчик1234
Здравствуйте! Индустриалбанк работает над тем, чтобы внедрить кешбек, однако бланковое высокорисковое кредитование не является приоритетным направлением деятельности банка.
jscb_industrialbank
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 20:19

  jscb_industrialbank написав:Здравствуйте! Индустриалбанк работает над тем, чтобы внедрить кешбек, однако бланковое высокорисковое кредитование не является приоритетным направлением деятельности банка.

Я готов рассмотреть варианты кешбека и по дебеткам :)
И наверно не только я.

Ещё не помешала бы "сберегательная" карта с высоким процентом на остаток, со свободным доступом к средствам.

Оба варианта можно совместить :)
Я шарю
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 20:52

Re: Індустріалбанк

  Вкладчик1234 написав:Я готов рассмотреть варианты кешбека и по дебеткам :)
И наверно не только я.

Дико извиняюсь что вмешиваюсь, но таки кроме всего прочего надо и понимать чей это банк, и для каких целей он функциклирует ;). Думаю, что Вами и многими другими желаемые плюшки тут - "Це фантастика синку!" :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 21:14

  Flamingo написав:
  Вкладчик1234 написав:Я готов рассмотреть варианты кешбека и по дебеткам :)
И наверно не только я.

Дико извиняюсь что вмешиваюсь, но таки кроме всего прочего надо и понимать чей это банк, и для каких целей он функциклирует ;). Думаю, что Вами и многими другими желаемые плюшки тут - "Це фантастика синку!" :)

Может банк захочет "разбавить" типичные для себя операции. Либо поправить некоторые показатели ;-)
Я шарю
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:30

Вкладчик1234
Здравствуйте! Как писали выше - над кешбеком работаем. Сберегательная карта: в Индустриалбанке всем вкладчикам выпускается платежная карточка, куда зачисляются проценты и, в завершении срока действия депозита, и сам вклад. Есть программы с ежемесячной выплатой процентов, есть по окончании срока депозита... Что касается свободного доступа к средствам, то речь о продукте Гаманець - это депозит под 10% годовых в гривне. Можно открыть и иметь свободный доступ к средствам, перекинуть на карту, или тут же пополнить с карты. Открыть его можно в Industrial24. Если есть открытые карты, то проценты и сумма депозита потому перечисляются на ту карту, которую выбирает клиент. спасибо за проявленный интерес!
jscb_industrialbank
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:35

  Квесторе_поверніться написав:
  jscb_industrialbank написав:Квесторе_поверніться
1. p2p переводы реализованы через Industrial24 с помощью сервиса Portmone - цена 1% +5 грн. Ограничение по сумме согласно требований НБУ
2. СЭП перевводы в приложении - 1 гривня не зависимо от суммы. Ограничений по сумме нет

Дякую за інфо.
Киньте посилання на приложение?



За цим посиланням опис Industrial24 та посилання на Appstore та PlayMarket для завантаження додатку (як Ви запитували - https://industrialbank.ua/ua/private/other/platezhi). Наявність відкритого рахунку у Індустріалбанку - не обов'язкова. Але якщо рахунок відкритий необхідно, відвідати банк та внести номер телефону в базу банку як фінансовий номер, тоді після завантаження додатку всі данні по відкритих рахунках будуть відображені у додатку. Якщо реєструєтесь як новий клієнт, можна випустити платіжну картку Visa Prepaid, яка є повністю віртуальною, та доречна при розрахунках в мережі інтернет або налаштування Android смартфону з NFC для безконтактних розрахунків. Дякуємо за увагу!
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:43

  jscb_industrialbank написав:Как писали выше - над кешбеком работаем.

Он у вас уже был много лет назад - 3% за расчёты в супермаркетах сети Амстор.
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