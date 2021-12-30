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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 гру, 2021 21:47
щось додаток Сільпо і оплата ним на касах починає розчаровувати...
4ий день поспіль в різних точках дівча успішно радує - "вибачте, але QR кодом оплатити неможливо, помилка..."
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greenozon
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 00:29
greenozon
Мені сьогодні продавщиця спеціально відкрила іншу касу коли я сказав, що по-іншому оплатити не можу. Говорила що проблеми з оплатою додатком є на конкретних касах.
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Пансер
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:56
Пансер написав:greenozon
Мені сьогодні продавщиця спеціально відкрила іншу касу коли я сказав, що по-іншому оплатити не можу. Говорила що проблеми з оплатою додатком є на конкретних касах.
ого! не знав цього цікавого факту
але як так може бути
усі каси мають бути уніфіковані із одним і тим же ПЗ... щось тут нечисто
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greenozon
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:02
greenozon написав: Пансер написав:greenozon
Мені сьогодні продавщиця спеціально відкрила іншу касу коли я сказав, що по-іншому оплатити не можу. Говорила що проблеми з оплатою додатком є на конкретних касах.
ого! не знав цього цікавого факту
але як так може бути
усі каси мають бути уніфіковані із одним і тим же ПЗ... щось тут нечисто
подключены разными каналами, один идет через лежащий сервер
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cohan
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:35
cohan написав: greenozon написав: Пансер написав:greenozon
Мені сьогодні продавщиця спеціально відкрила іншу касу коли я сказав, що по-іншому оплатити не можу. Говорила що проблеми з оплатою додатком є на конкретних касах.
ого! не знав цього цікавого факту
але як так може бути
усі каси мають бути уніфіковані із одним і тим же ПЗ... щось тут нечисто
подключены разными каналами, один идет через лежащий сервер
зрозуміло, тоді це має сенс
уніфоковане ПЗ, але проблеми із онлайн зв'язком..
але дивує що така лажа може тривати пару днів поспіль!
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greenozon
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:11
greenozon написав: cohan написав: greenozon написав:
усі каси мають бути уніфіковані із одним і тим же ПЗ... щось тут нечисто
подключены разными каналами, один идет через лежащий сервер
зрозуміло, тоді це має сенс
уніфоковане ПЗ, але проблеми із онлайн зв'язком..
але дивує що така лажа може тривати пару днів поспіль!
так оно по пикам и проявляется - то первый день месяца+понедельник,
то просто первый день месяца, то первый день после кучи праздников, то квартал, то полугодие (но у нас оно на лето приходится, когда транзакций меньше, но! в этом году и в прошлом особенно на Ковид - впадины было почти не видно)
в общем, кто с финансами работал - чувствует ))
строго говоря каналы разные и сделаны для чтобы не легло вообще все, т.е. обычное резервирование, отсюда же и наслоения "банк списал, касса не видит"
особенно хорошо видно по Альфе и конкурентам - вторые даже не рискуют перс кешбек рисовать, только ПУМБ экспериментирует,
но Альфа усуорилась вроде - мне через 2-3 часа уже готово, раньше под утро только было (6-7)
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cohan
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:39
greenozon написав: Пансер написав:greenozon
Мені сьогодні продавщиця спеціально відкрила іншу касу коли я сказав, що по-іншому оплатити не можу. Говорила що проблеми з оплатою додатком є на конкретних касах.
ого! не знав цього цікавого факту
але як так може бути
усі каси мають бути уніфіковані із одним і тим же ПЗ... щось тут нечисто
залежить від сканера каси в тому числі.
в одному магазині були старі сканери, то вони сканували як хотіли. поміняли, зараз працюють, але додались програмні баги
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Son of Sun
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П'ят 31 гру, 2021 17:14
Ой+
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