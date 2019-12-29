Індустріалбанк

Запитання представнику банка.
jscb_industrialbank, чому у
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 сер, 2019 12:52
Запитання представнику банка.
jscb_industrialbank, чому у
Додано: Чет 19 вер, 2019 12:14
Подскажите, пожалуйста, можно ли в вашем банке обменять канадские доллары? Или может быть знаете где можно это сделать?
Додано: Чет 19 вер, 2019 14:03
Вы здесь долго будете ответа представителя ждать. Гугль в помощь
Додано: Чет 19 вер, 2019 15:32
благодарю
благодарю Дядя Дима
Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:39
В Индустриалбанке появился онлайн-валютообмен. Вчера как раз для этого обновилось приложение для Андроида.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:54
Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:12
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 08 жов, 2019 13:35
Курс валют банку той, що "онлайн" в додатку милує око, але при спробі купити/продати додаток вилітає в ресет
Схоже було з курсом грузинського ларі в Приваті
Додано: Пон 30 гру, 2019 13:17
Штраф Индустриалбанку
8 ноября 2019 г "Индустриалбанк" уволил первого заместителя председателя правления Ольгу Науменко.
По словам источника в банке, топ-менеджера уволили в связи с оттоком депозитов и масштабным отмыванием денег.
За 9 месяцев 2019 г активы банка уменьшились на 800 млн до 4,2 млрд грн.
В июне 2019 г Нацбанк оштрафовал "Индустриал" на 6,8 млн за отмывание грязных денег
Додано: Пон 30 гру, 2019 21:44
ну если будет по гривне больше 19% (с пополнением и ежемес. выплатой %) , принесу на депозит в январе, нет - старый столб пополню в другом банке.
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, ramaz, she_ne_investor і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|