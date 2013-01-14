Додано: Чет 22 лют, 2018 10:41

Тактика мілкого тролізму , мене слабо задіває.

Я показую речі в глобальнішому масштабі

1 Власниками 8 га землі, на моє глибоке переконання не є 100 військових,казарми яких розміщені на цій землі , а тому отримання землі ( як товару потрібного для випуску іншого товару ) по дешевшій ціні - повинно здешевлюєвати ціну кінцевого товару для всіх покупців , а не тільки для військових

2 Тепер переходимо до вигодонабувачів

а - 4450-133=4417 осіб теоретично змогли купити житло на 10% дешевше ніж у випадку якби військовим надали 650 квартир

б - якщо цього не відбулось- то держава отримала 50% від додаткового прибутку в розмірі (650 квартир-133 квартири)/2=268 квартир

3 Фантазії на тему - все між собою роздерибанили - є тільки фантазіями деяких неадекватів і не підтверджуються документально жодним рішенням податкової чи суду

4 Спроба замилити цю інформацію оповіданнями про незаконність - не що інше як спроба поверхапайок замінити своїми фантазіями судові рішення.

Як мені відомо , по цьому питанню жодного судового рішення про незаконність подібної операції не було



Тому для поверххапайок

Коли апелюєте до закону - спробуйте самі залишатись в рамках закону

Коли апелюєте до логіки/справедливості - перечитайте п2 - там все логічно і справедливо.

http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення