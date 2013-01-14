|
|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 19 кві, 2018 18:31
Kudrjavuy написав:
Поставим вопрос по другому: каким образом несущие круглосуточно вахту по охране морского побережья Украины офицеры верные государству Украина - за год не в состоянии себе и для своих семей приобрести достойное жильё?
Или Вы хотите сказать, что Они не тому Государству служат? - Я цитирую дословно Ваше кнопкодавство.(срач на форуме)
1 Ви цитуєте педераційні джерела, а не мої
2 Якщо найнятий державою працівник вважає що йому в державі погано то в нього є можливість розірвати угоду з державою і виїзжати куди він хоче.
Якщо ж згідно парашенських джерел в Україні є офіцери флоту.які шантажують свою державу лякаючи її поверненням в Крим - то це питання не цих сторінок.а контррозвідки .яка недопрацьовує дозволяючи подібним особам носити форму українського офіцера.
3 Так Україна не в стані забезпечити всіх офіцерів житлом. всіх жителів квартирами - і що в цьому ивна тільки сьогоднішньої влади ?
І останнє
Старші офіцери в кількості 35 осіб попросили
Порошенка вирішити їх житлові проблеми і виділити їм житло взамін втраченого в Криму.
Як на мене - законною підставою забезпеченням житлом цих офіцерів і їх сіме5й є визволення Криму з під окупації і тільки тоді в цих старших офіцерів служба яких привела до втрати територій зявиться можливість не просити а вимагати, а поки що нехай сопуть в трубочку і живуть в сімейних казармах.
То в кого срач?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 19287
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 1775 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:27
Будивельник
Относительно п.2 в реалиях немного)) не так. Насчёт разорвать угоду есть возможность.
Даже несмотря на наличие контракта (контракта!!!), в котором чёрным по белому записано, что внесение изменений в него осуществляется только с согласия двух сторон, держава запросто продлила контракты на 1,5 года в одностороннем порядке. Просто взяла и продлила... безо всяких оснований... захотела и продлила))
И служи соколик дальше.
Суд. Судьи принимают решение, как захотят. В решении суда так и записано - типа на моё (судьи) усмотрение. То есть не на основании такого-то такого-то положения такого-то документа, а на усмотрение личное с потолка (с головы судьи).
З.Ы. эти желающие уволиться отнюдь не желают куда-то выезжать и т.п.
Просто хотят немного)) справедливости и законности.
Справедливости - потому что точно такой же сосед получает и пенсию, и среднюю зарплату по последней работе, и денежное довольствие.
А не ушедший на пенсию, получается, служит за менее 30% (денежное довольствие - (минус) получаемая бы им пенсия и зарплата (если бы работал перед мобилизацией)).
Законность - потому что нельзя так с гражданами - в одностороннем порядке, как захотело государство. Есть контракт. Для этого его и вводили. Для защиты прав. Естественно, второй стороны - гражданина.
С тем же, что шантажировать державу возвращением в Крым, это преступление, с Вами согласен.
Только Вы не упустили кое-что)). Эти моряки указали, что рассматривают такую возможность после увольнения в запас. То есть именно согласно Вашего же совета-мнения о *может виъзджати куди схоче*.
В этом нет ничего из сферы контрозвидки.
Контракт отработал и свободен... как и все свободные граждане.
Вот только в контракте со стороны державы есть такое обязательство, как обеспечение жильем. И очень много ещё других обязательств согласно законов и постанов действующего законодательства.
Если же данные конкретные моряки и пр. всл не выполняют (не выполнили) свои обязательства (каждый лично и конкретно), то держава запросто может и обязана с них (с каждого конкретно!!!) спросить за его нарушения.
И понимаете, есть у меня сомнения, что эти моряки что-то там существенно не выполняют (не выполнили). Наверняка бы с них в таком случае (попытке качать свои права - точнее напоминать державе об обязанностях с ее стороны) спросили бы по полной.
Но, как они написали в письме, большинство из них АТО-шники, имеют госнаграды за выполнение боевых заданий...
Наверняка и служат хорошо...
То есть свои обязательства выполняют.
А Вы указываете на недоработку контраразведки, которая дозволяет некоторым особам носить форму украинского офицера....
Более вероятно, что форму они носят вполне заслуженно.
В отличие от осиб-лиц, представляющих державу, но почему-то считающих себя воплощением этой державы, а не такими же служащими на державу, как и они.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20003
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1157 раз.
- Подякували: 2691 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|13417
|
|
|183
|78964
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|4812
|
реклама
|